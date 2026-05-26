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    首頁 > 雲林縣

    雲林公糧運費補助 明年調高至1.2元

    2026/05/26 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣政府明年起提高公糧收購運費補助，從每公斤0.3元變1.2元。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣政府明年起提高公糧收購運費補助，從每公斤0.3元變1.2元。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣目前公糧收購運費每公斤補助〇．三元，已超過卅年沒調整，面對通貨膨脹、油價漲，對農民並無實質幫助，縣府評估後確定明年每公斤補助調高至一．二元，農民一年每公頃可增加約一萬元收入。農民說，每分地多五百元，可買一包肥料，對農民是小確幸。

    逾30年沒調整 議員爭取提高

    雲林縣議員蔡明水上週在議會總質詢指出，這幾年人工、農業資材及油價等生產成本攀升，農民經營壓力沉重，希望縣府能提高公糧運費補助，縣長張麗善答詢時同意提高四倍，每公斤一．二元，連日來各農會接到不少農民詢問。

    每公頃1年約增加萬元收入

    縣府昨天邀請各鄉鎮市農會總幹事、雲林縣米穀公會宣布，明年公糧運費補助提高至一．二元。張麗善表示，雲林縣為全國重要糧倉，一年第一、二期稻作種植面積約三萬五千公頃，這幾年因極端氣候種植環境挑戰日趨嚴峻，加上人工短缺工資上漲，農藥、肥料等農資材漲價，農民經營壓力沉重，提高運費補助不只是保障農民權益，更讓農地能永續穩定種植及確保糧食安全。

    張麗善指出，這是一個長遠補助計畫，一年需九千多萬元，需編入年度預算，也希望議員支持，加上現在又是選舉敏感時刻，若急就章上路，可能被外界誤解是為了選舉，因此明年實施。

    蔡明水的提案獲多數議員支持，民進黨議員張維崢、蔡永富說，這種照顧農民的事，早就要做了。

    雲林縣農會總幹事陳志揚指出，公糧運費補助長久以來未曾調整，期間不論人工、汽油、運輸費用都已大幅波動，縣府將補助提高至一．二元，減輕農民生產負擔，是對農民實質的幫助。

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