北港迎「粉紅超跑」 打造交趾陶媽祖

雲林至善文化協會準備5000項結緣品，最受矚目是交趾陶製媽祖神尊、鸞轎，還有抱枕等。（記者黃淑莉攝）

苗栗拱天宮白沙屯媽祖徒步北港進香報名突破四十萬人，雲林縣政府預估四月十六日抵達北港的香燈腳及香客可能達到百萬人，縣府嚴陣以待外，雲林至善文化協會更準備超過五千項的結緣品要與香客結緣，昨天在朝天宮辦理結緣品祈福儀式，其中交趾陶打造的白沙屯媽祖神尊及兩頂媽祖鸞轎最受矚目。

估4/16進香人潮達百萬

昨天的結緣品祈福儀式由朝天宮主持會茂法師誦經、灑淨水及過火加持，期盼在媽祖庇佑下，為信眾及地方帶來平安與祝福。雲林至善文化協會執行長蔡銘貴指出，協會每年都會準備許多與媽祖相關的文創品與大家結緣，今年特別打造一尊交趾陶白沙屯媽祖及兩頂媽祖鸞轎（粉紅超跑），四月九日將在縣府親民大廳抽出得獎者的報名臂章號碼，另外還有五百個抱枕及香火袋、鑰匙圈、襪子等，合計共五千項。

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雲林縣長張麗善表示，縣府已啟動跨局處整備作業，四月九日會公布交通動線、停車場、接駁轉運、休憩點及公廁等資訊，民眾可隨時關注雲林縣府官網掌握最新動態，為迎接來自全國媽祖信徒，雲林縣鄉親也著手準備各項福食、結緣品，展現雲林人的熱情與好客精神。

蔡銘貴指出，進香不僅是宗教活動，更是全民健康行腳，呼籲民眾行程中照顧自身安全，並珍惜福食等資源、不隨意丟棄垃圾。

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