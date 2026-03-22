看手機逛景點 「土庫萬事屋」6月上線

國際訪團成員試玩「土庫萬事屋」，解開順天宮關卡之謎。（記者李文德攝）

雲林土庫鎮早年為農業、商業重心，為讓民眾感受其魅力，縣府與在地協會合作，歷經三個多月研發全縣首個官方實境解謎遊戲，透過手機讓遊客走訪景點。日前智慧城市論壇國際訪團為首波試玩者，驚艷不已。縣府表示，近期將開放免費試玩，預定六月正式推出。

縣府計畫處長李明岳表示，土庫除農、商發達，還有豐富宗教文化底蘊，縣府、公所、雲林縣萬得文化協會、土庫好COOL商圈發展協會合作，邀請首屆創業歸故里冠軍的「奇布應用」陳佳新，研發「土庫萬事屋」實境解謎遊戲。

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李明岳指出，此套遊戲以Line為遊戲平台，結合順天宮、萬得醫院、順成油廠、萬源製麵、第一市場、馬光圖書館、土庫驛可可莊園、樂米工坊等當地景點，玩家扮演萬事屋新進實習生，走訪當地並通過景點考驗。

陳佳新表示，民眾可到指定景點，針對關卡提出的問題解謎，如順天宮關卡，提問廟內日本觀音神像有幾隻手，玩家可以仔細觀察再作答，過關後提供小知識，讓遊客更了解景點。

日前九名智慧城市論壇國際訪團成員到土庫參訪，成為首波試玩對象，眾人大為驚艷。

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