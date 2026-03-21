斗六車站商圈沒落 議員促雲林縣府活化

斗六車站前商圈近幾年沒落，街道上不見人潮。（記者黃淑莉攝）

建議適度開放騎樓設攤 串聯太平老街商圈效應 再現站前風華

雲林斗六火車站前曾是雲林最熱鬧的商圈，近幾年因停車不便、消費型態改變，人氣不再。縣議員曾博鴻、張維崢昨天在議會提案，希望縣府評估適度開放騎樓設攤及有計畫活化商圈；縣府表示，將跨局處現勘、與地方溝通提出計畫，爭取中央補助或編列經費推動。

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停車不便、消費型態改變 人氣下滑

曾博鴻、張維崢指出，接獲站前商家反映，雖然斗六市公所在圓環、太平老街舉辦許多演唱會及活動市集，但群聚效應並未連接到車站前，希望縣府能有計畫活化商圈，進一步與太平老街商圈串聯形成大斗六商圈，帶動地方經濟，讓斗六站前再現風華。

曾博鴻表示，很多縣市火車站前騎樓空間都可看到小型攤販、市集或商品展示，吸引人潮駐足，反觀斗六車站前騎樓禁止設攤，吸睛條件不足，建議縣府可透過制度化管理，在不影響行人通行與公共安全的前提下，適度開放騎樓空間，例如假日市集、特色攤位等。

建設處：與地方溝通改善方案推動

縣府建設處表示，斗六車站商圈活化應有多元方案輔導改善，例如周邊區域機能規劃，導入文創市集、夜間餐車、在地農特產等，特定時段行人徒步區，這些須跨局處現勘並與地方溝通，編列經費共同推動。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，過去縣府爭取中央商圈亮點計畫，分別改善虎尾糖廠到雲林布袋戲館及北港朝天宮周邊商圈的道路空間，針對斗六車站前商圈，縣府會研議爭取亮點計畫，將站前商圈與太平老街商圈串聯，達到活化商圈的效果。

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