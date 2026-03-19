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    首頁 > 雲林縣

    雲林推日走7千步、減重賽 祭百萬好禮

    2026/03/19 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    2026雲林健康嘉年華日走7000步、BMI減重挑戰，邀請鄉親踴躍參加。（記者黃淑莉攝）

    2026雲林健康嘉年華日走7000步、BMI減重挑戰，邀請鄉親踴躍參加。（記者黃淑莉攝）

    根據運動部調查，前年雲林縣肥胖比例全國最高，運動人口比例全國最低，縣府推動「日走七千步」、「BMI減重」挑戰賽，反應熱烈，成功甩油且撕掉「全國最胖」惡名，縣府今年續辦並祭出百萬元獎勵品，另針對學童肥胖問題也規劃校園BMI減重競賽。

    擺脫全國最胖惡名

    運動部調查資料，去年雲林縣運動及肥胖比例為四十三％，為全國最胖縣市，就連學童肥胖比例也很高，縣府去年推動日走七千步及揪團減重挑戰，成果良好。

    雲林縣長張麗善表示，參加者累計減重一．八公噸，健走超過廿億步，全縣整體BMI降至四十．五％，全國排名由第一降至第七，甩掉「全國最胖」標籤，縣府目標是降至第十二名，因此今年再推出健康生活挑戰賽活動。

    衛生局長曾春美指出，活動包含每日七千步挑戰、BMI減重挑戰兩大部分，其中減重挑戰新增三大亮點，個人減重組、減重績優獎勵及廿鄉鎮市榮譽戰，挑戰期間為四月一日至五月卅一日，達標者有獎金還可參加抽獎，活動訊息可上雲林縣衛生局官網查詢。

    教育處長邱孝文表示，今年規劃校際BMI減重競賽，兒童節贈送幼兒園及國小學童跳繩，鼓勵養成運動習慣；計畫處長李明岳表示，健康嘉年華從廿二日起至五月卅日將舉辦廿場次健走活動，相關資訊皆可上「雲林幣」APP查詢，首場活動本週日在斗南舉行。

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