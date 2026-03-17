綠地1公頃 台西公所大公園啟用

台西鄉公所將行政大樓東側荒地重新打造成大綠地公園，昨天正式啟用。（記者李文德攝）

台西鄉無大型綠地公園，鄉公所將行政大樓東側一公頃荒廢空地規劃綠地公園，融入兒童遊樂設施及成人運動設備，十個多月工程昨日正式啟用。鄉長李文來表示，未來可舉辦大型活動，後續將有二期工程設置公廁等設施，讓洽公民眾有友善的休憩空間。

李文來說，台西鄉內僅有海口、海南、光華村等六處小型口袋公園，多年來民眾不斷反映設置大型公園，加上公所新行政大樓已啟用多年，後續鄉民代表會新大樓將完工，為讓民眾有更優質洽公環境，選擇利用公所東側雜草地進行綠美化工程。

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李文來表示，大型綠地公園由縣府先補助三百萬元，更向中央爭取二七〇〇萬元「產業園區開發管理基金太陽光電電價競標回饋金」打造，設置水貯集滯洪設施兼活動廣場、人行步道並設置兒童遊戲場與成人體健設施，打造共融式休憩空間，後續將有二期工程，規劃設置公廁、遮蔭空間等。

另外，兒童節將至，雲林縣政府三月廿八日到四月五日連續九天在斗六膨鼠森林公園舉辦「二〇二六雲林童樂會」，屆時公園將成大型兒童樂園，有旋轉木馬、摩天輪、海盜船、漂浮熱氣球等大型遊具；雲林縣長張麗善表示，將準備七萬份禮物送給與會民眾，而縣府今年將送跳繩充當兒童節禮物，會陸續分送給全縣幼兒園、國小。

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