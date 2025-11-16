台西生活館荒廢 雲縣府挨批行政怠惰

台西海口生活館荒廢多年雜草叢生、館舍髒亂不堪。（雲林縣議員顏嘉葦提供）

雲林縣台西鄉海口生活館荒廢近三年，縣議員顏嘉葦在議會定期會指出，海口生活館像鬼屋，恐成為地方治安死角，質疑縣府行政怠惰；縣府表示，已編列千萬經費改善修復，預計今年底發包，明年七月完工。

縣府：明年7月完成改善

台西海口生活館二〇一四年營運，以招標方式讓民間團體經營，過去每當週末都規劃活動，也能在此立式划槳、賞鳥，成為親子遊憩熱門景點，一年前因小犬颱風侵襲致館舍受損，加上經營團隊契約到期暫停營業，大門深鎖迄今。

顏嘉葦表示，過去台西海口生活館舉辦各種活動，熱鬧非凡，如今卻是雜草快比人高、護欄破損毀壞、廁所髒亂不堪，每次在議會詢問進度，都得到「有在規劃」等答覆，卻遲遲未見明顯作為，現場像鬼屋，一個人行走心裡發毛，民眾進入除了有安全問題，恐也會衍生治安死角疑慮，縣府應有積極作為。

縣府城鄉處長林長造指出，已編列一千萬元經費，啟動台西海口生活館修復及活化工程，將改善室內地坪、天花板、門窗、水電及外牆等，為兼顧結構安全與環境整體美化，預計明年七月竣工，未來將妥善運用館舍，兼顧環境教育、觀光推廣與在地發展。

