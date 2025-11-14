為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 雲林縣

    雲林二期花生採收 7鄉鎮設194處曝曬場

    2025/11/14 05:30 記者李文德／雲林報導
    雲縣二期花生採收，縣府與7公所協助申請路權，提供194處曝曬場。（記者李文德攝）

    雲縣二期花生採收，縣府與7公所協助申請路權，提供194處曝曬場。（記者李文德攝）

    雲林縣是全國花生產量最大縣市，約占七成，十一月起二期作花生進入採收期，考量農民曝曬花生需求，縣府與七鄉鎮市公所規劃封路，設置一九四處曝曬場，總長超過七十二公里。縣府表示，將請公所函文給警局，請警方加強曝曬場巡視。

    雲林縣二期作花生逾七千五百公頃，主要種植產地分布在元長鄉、土庫鎮、虎尾鎮、北港鎮，昨天有不少農民趁颱風過境後，趕緊將花生放置路邊曝曬，土庫張姓花生農表示，逢閏六月，今年二期花生下週進入盛產期。

    縣府農業處長魏勝德指出，考量農民需求，已和七個鄉鎮公所協調規劃合法曝曬場，分別為莿桐鄉兩處、崙背鄉五十五處、東勢鄉五處、麥寮鄉七處、虎尾鎮五十三處、土庫鎮七十一處及大埤鄉一處，合計一九四處合法曝曬場。

    土庫鎮長陳特凱說，即日起至十二月卅一日，公所申請十二里近卅公里路段路權，農民可至公告路段曝曬花生，呼籲農民要做好交通維持及安全防護措施，若需三角錐、閃光燈，也可洽詢里辦公處借用。

    縣警局表示，為守護農民財產，將啟動「護農專案」，請各警分局加強轄區的巡邏，縣警局外勤人員也會在出勤時前往巡視。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    雲林縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播