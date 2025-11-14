雲林二期花生採收 7鄉鎮設194處曝曬場

雲縣二期花生採收，縣府與7公所協助申請路權，提供194處曝曬場。（記者李文德攝）

雲林縣是全國花生產量最大縣市，約占七成，十一月起二期作花生進入採收期，考量農民曝曬花生需求，縣府與七鄉鎮市公所規劃封路，設置一九四處曝曬場，總長超過七十二公里。縣府表示，將請公所函文給警局，請警方加強曝曬場巡視。

雲林縣二期作花生逾七千五百公頃，主要種植產地分布在元長鄉、土庫鎮、虎尾鎮、北港鎮，昨天有不少農民趁颱風過境後，趕緊將花生放置路邊曝曬，土庫張姓花生農表示，逢閏六月，今年二期花生下週進入盛產期。

縣府農業處長魏勝德指出，考量農民需求，已和七個鄉鎮公所協調規劃合法曝曬場，分別為莿桐鄉兩處、崙背鄉五十五處、東勢鄉五處、麥寮鄉七處、虎尾鎮五十三處、土庫鎮七十一處及大埤鄉一處，合計一九四處合法曝曬場。

土庫鎮長陳特凱說，即日起至十二月卅一日，公所申請十二里近卅公里路段路權，農民可至公告路段曝曬花生，呼籲農民要做好交通維持及安全防護措施，若需三角錐、閃光燈，也可洽詢里辦公處借用。

縣警局表示，為守護農民財產，將啟動「護農專案」，請各警分局加強轄區的巡邏，縣警局外勤人員也會在出勤時前往巡視。

