    雲林縣

    國光客運撤出 統聯允進西螺轉運站

    立委劉建國（左三）邀集交通部公路局主任秘書林義勝（右三）等人會商，讓西螺轉運站營運出現轉機。（記者鄭旭凱攝）

    立委劉建國（左三）邀集交通部公路局主任秘書林義勝（右三）等人會商，讓西螺轉運站營運出現轉機。（記者鄭旭凱攝）

    2025/09/12 05:30

    〔記者鄭旭凱、李文德／雲林報導〕國光客運將撤出西螺轉運站，引起西螺地區民眾反彈，立委劉建國昨天邀請交通部官員商討後出現轉機，經協調後統聯客運包括從四湖北上、以及部分南下的車次將進入西螺轉運站，西螺鎮公所也將全力招商優化轉運站。

    公所將全力招商 提升轉運站使用效益

    劉建國昨天邀請交通部公路局主任秘書林義勝、西螺鎮長廖秋萍、統聯客運總經理許凱翔、國光客運副總經理李夢盈等單位商討，統聯客運承諾，原本設在西螺交流道附近車站，未來會有從四湖發車北上車次進入西螺轉運站，南下車次也會有部分班次會進入西螺轉運站。

    公路局則承諾研擬獎勵措施，吸引更多客運業者進駐西螺轉運站；西螺鎮公所則全力推動轉運站優化，積極招商以提升轉運站功能與使用效益。

    公路局研擬獎勵 吸引更多業者進駐

    另外，虎尾天主教若瑟醫院規劃新建長照大樓，但因向台糖的土地承租程序未完成，恐影響衛福部核定期限內的相關作業，立委劉建國昨天也邀請衛福部次長呂建德協調，同意由台糖出具公函作為租賃證明，確保計畫持續推動。

    若瑟醫院院長卓瑩祥表示，長照大樓選址在醫院旁，規劃地上五層、地下一層，占地約二千七百多坪，將設有兩百床住宿式長照服務，粗估斥資約十八億，目前已獲中央將核定約三億元補助，預計明年中動工，工期三年。

