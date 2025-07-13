黃捷挺「拔釘」 虎尾市場掃街催票

立委黃捷（前右）與雲林罷團到虎尾菜市場掃街，拜託民眾支持罷免。 （記者黃淑莉攝）

2025/07/13 05:30

黃：罷免不適任的人很重要 國民黨昨辦工作會報挺丁學忠

〔記者黃淑莉／雲林報導〕距離大罷免七月廿六日投票日倒數兩週，雲林罷團「雲林拔釘」志工昨天與立委黃捷在虎尾菜市場掃街催票，拜託民眾支持大罷免行動投下同意罷免，下架不適任立委。國民黨雲林縣黨部也在虎尾辦反罷免活動，立法院長韓國瑜助講指出，大罷免是屠殺、政治鬥爭，呼籲大家投下不同意罷免。

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黃捷昨天現身虎尾中正路傳統市場，與罷團志工一起拜票、發送「OK！我會罷免你」口罩與小卡。黃捷指出，國民黨通過普發一萬元現金特別條例，是借子孫、現在所有納稅人的錢，去替政策買票，丁學忠是代表雲林的立委，不僅沒有捍衛農民的權益，還支持亂花錢發紅包，刪除農損補助九千萬元等預算。

黃拜託民眾支持 投下同意罷免

黃捷表示，希望雲林鄉親看清楚丁學忠在做什麼，罷免不適任的人很重要，距離投票日只剩十多天，拜託雲林鄉親站出來罷免丁學忠，雲林才會有更好未來。

「雲林拔釘」發言人露西歸指出，昨天罷免電視說明會錄影丁學忠缺席，他在立法院護航普發一萬元現金特別條例，不顧罷團的質疑，繼續維護國民黨自身利益，根本是藐視罷免行動，背棄人民期待，呼籲大家廿六日一定要站出來一起下架不適任立委。

韓國瑜昨天出席國民黨雲林縣黨部不同意罷免工作會報力挺丁學忠，他強調，丁學忠擔任立委一年多，認真努力為雲林爭取建設、經費及福利，大罷免是屠殺，是政治鬥爭，大罷免若成功，台灣民主一場空，呼籲鄉親踴躍出來投下不同意罷免。

丁學忠：普發現金是還稅於民

丁學忠指出，普發現金是還稅於民，讓民眾能夠因應經濟衝擊，他擔任立委期間為雲林打拚、服務，相信他的努力老天都有看到，鄉親也有所感，有信心支持他的鄉親會踴躍出來投下不同意罷免。

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