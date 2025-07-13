連600天無休 雲林縣立田徑場完工

連續600天無休，雲林縣立田徑場完工，7月21日竣工典禮邀請千名縣民一起來見證。（雲林縣府提供）

2025/07/13 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府斥資廿一．四億元興建「雲林縣立田徑場」，二○二三年十一月廿日開工後，施工團隊連續六○○天無休，昨天全部完工，縣府將在本月廿一日舉辦竣工典禮，邀請千名縣民一起來見證。

雲林縣暌違廿年再次承辦全國運動會，因縣內斗南田徑場設備老舊、空間不足，縣府在虎尾高鐵特定區興建符合國際賽事標準田徑場，可容納一．五萬人，做為一一四年全運會主場館，總經費十五．四三億元，考量停車問題，再追加六億元增建可容納近千個停車位的地下停車場，做為十月十八日至廿三日全運會比賽主場館。

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雲林縣交通工務局長汪令堯表示，為趕上全運會賽事，開工後施工團隊上緊發條不敢鬆懈，去年有三個颱風，還有多次連續大雨，團隊也沒停工，六百日曆天無休，如期、如質完成這項不可能任務。

汪令堯說，地下停車場已驗收，主體工程及周邊景觀等十四日驗收，廿一日舉辦竣工典禮，邀請千人來見證有「全民解鎖」集章活動，完成六大亮點集章，就能換取田徑場限量專屬紀念品，即日起至十七日可上雲林縣交通工務局臉書粉專報名。另今年全縣運動會移師到虎尾縣立田徑場舉辦， 七月卅一日開幕及八月一日至三日田徑賽事都將比照全運會規模做測試。

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