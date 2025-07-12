公私合作 虎尾高鐵特定區蓋社宅

2025/07/12 05:30

全國首案結合BOT與有償PPP複合型社會住宅開發案

〔記者黃淑莉／雲林報導〕響應行政院「兆元投資國家發展方案」及加速推動社會住宅興建，雲林縣府規劃於虎尾高鐵特定區推出全國首案結合BOT（民間興建營運後轉移）與有償PPP（有償取得公共服務機制）的複合型社會住宅開發案，總投資金額逾五十億元，預計明年三月公告招商，順利的話十一月動工。

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投資逾50億 估明年3月公告招商

縣府財政處表示，雲林高鐵社宅複全公共建設基地位在虎尾鎮大學段二七四之三地號，即每年舉辦農機展的場地之一，占地約七千坪，土地為國有財產署所有，縣府以四．三億元有償撥用取得，分四期付款，並已支付第一期款項一億多元。

財政處指出，基地的東南角約一千坪將提供給雲林縣警察局興建「數位科技警政中心暨虎尾分局高鐵派出所辦公廳舍」，其他六千坪均做為社宅複合公共建設開發，除蓋青年社會住宅、全齡使用權住宅共計近千戶外，還會有商場及會展中心，滿足未來高鐵特定區住戶生活機能及地方大型室內展場需求，另有一二○○席停車位。

財政處說，基地鄰近台大醫院雲林分院虎尾院區、虎尾田徑場，興建中的環保局新大樓及將興建的雲林縣圖書館，還有農博公園及高鐵雲林站，步行可達，交通與生活機能俱佳。縣府日前於台北舉辦「民間參與公共建設招商大會」上推出及簡介，吸引多家建設公司、不動產業者與壽險公司詢問，顯示市場高度關注與投資潛力。

交通與生活機能佳 市場關注潛力

縣府正辦理開發案可行性評估，住宅規模與開發內容將依實際需求彈性調整，也不排除導入商務旅館等多元使用機能。財政處強調，該案為財政部去年十二月通過社宅可採有償PPP方式開發的全國首案，縣府全力推進中，預計明年三至五月公告招商，期盼能在十一月動土，帶動雲林及虎尾發展。

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