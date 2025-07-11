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    首頁　>　雲林縣

    雲林農損破3.2億 33項符合現金救助

    賴清德總統昨到雲林縣元長鄉勘查食用玉米農損。（記者李文德攝）

    賴清德總統昨到雲林縣元長鄉勘查食用玉米農損。（記者李文德攝）

    2025/07/11 05:30

    賴清德昨勘查元長、二崙 指示救助要從優、從速、從寬、從簡

    〔記者李文德、黃淑莉／雲林報導〕丹娜絲颱風造成雲林縣農損逾三．二億元，賴清德總統昨到元長、二崙鄉視察農損。他強調「政府面臨天災不分藍綠」，會指示農業部要從優、從速、從寬、從簡給農民現金救助，至於雲林是否全品項救助，農業部將交由委員會討論。

    劉建國盼大宗作物農損免現勘

    賴總統由農業部長陳駿季、雲林縣長張麗善、立委劉建國、張嘉郡、丁學忠等人陪同，先至元長鄉勘查食用玉米農損，再到二崙鄉視察短期葉菜受損。

    劉建國認為，台南、嘉義雖有公告全品項現金救助，但非所有作物免現勘，建議較大宗作物已有普遍性損害，可納入免現勘，減少基層人力調度壓力；張麗善認為，縣內有五十一項作物農損，目前農業部公告卅三項為天然災害現金救助，盼全品項免現勘救助，標準一致才是不分藍綠。

    賴清德說，雲嘉南是生命共同體，要求農業部本著同理心，從優、從速、從寬、從簡給予救助，雲林公告救助品項有卅三項是中央主動調查並核定。至於全品項救助，農業部用地方提供客觀證據，將依政府法規審議，不會有黨派考量，中央已公告六個月的農業貸款利息全免、雲林縣溫室設施補助提高。

    農民須於23日前向公所申報

    另外，農業部公告雲林縣有卅三項作物符合農業天然災害現金救助，農民須於七月廿三日前向土地所在地的鄉鎮市公所申報。昨天各鄉鎮市公所已出現申請人潮，虎尾、土庫鎮公所還另設申報據點，讓農民方便申請，免於舟車勞頓。

    虎尾鎮長林嘉弘表示，昨到公所申請現金救助已超過一百五十人，考量近日豪雨造成通勤不便，已規劃十四、十五日上午九至十一點在頂溪聖母廟、大屯城隍廟設臨時站，將有人員協助民眾申報；土庫鎮長陳特凱表示，目前已受理逾三百卅人，除可在鎮公所申請外，考量馬光地區距離超過六公里，即日起已在鎮立圖書館馬光分館設立申請站，方便民眾就近申請。

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