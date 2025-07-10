響應護國大遶境 「勇腳組」雲林啟程

響應「護國大遶境」，「護國勇腳組」從雲林北港朝天宮出發，將行走十一天，抵達立法院。（記者李文德攝）

2025/07/10 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕響應反共護台志工聯盟發起的「護國大遶境」，昨日起由五名成員組成「護國勇腳組」，從雲林北港朝天宮廟前出發，將行走十一天、長達三六八公里，最終抵達立法院。昨天包括立委沈伯洋、邱議瑩等五十多人一同參與行腳活動。

走到立法院 11天368公里

「護國勇腳組」成員包括何冠霆、蔡宗霖、胡智洋、江子言與身為雲林子弟的新北市議員林秉宥。領隊何冠霆表示，響應護國大遶境，因此組成勇腳組以徒步方式預計從雲林縣走到台北市。

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昨天啟程首日從朝天宮出發，終點為彰化埤頭合興宮，全長四十四公里，是徒步行動路途最長的一天。

何冠霆表示，今天將從彰化埤頭出發抵達台中烏日區，規劃將有彰化縣民代或地方行政首長等一同參與；林秉宥表示，三六八公里是要用雙腳走出來的民主路，用身體去告訴世界「我們還在行動，不會退縮。」

沈伯洋表示，藍白兩黨在刪預算時，只要對台灣有利就反著做。如果不快把這些毀憲亂政的立委罷免，或許就會大量開放中國移民，這不是台灣所樂見的將來。

邱議瑩說，這場大罷免並非仇恨動員，是要告訴大家哪些是不適任立委，一定要站出來支持罷免行動。唯有大成功了，才有辦法讓台灣正常，呼籲雲林、全國的鄉親，七月廿六日一定要投下同意罷免票。

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