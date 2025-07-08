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    首頁　>　雲林縣

    古坑老榕連根拔起 8旬翁翻車田裡

    古坑麻園村一棵百年老榕樹不敵強風連根拔起傾倒。（民眾提供）

    古坑麻園村一棵百年老榕樹不敵強風連根拔起傾倒。（民眾提供）

    2025/07/08 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕丹娜絲颱風前天深夜從嘉縣布袋登陸，雲林沿海口湖鄉因位在颱風眼牆，昨天零時及凌晨一時兩度觀測到十七級陣風，其他鄉鎮也有十級以上陣風。雲林縣災害應變中心統計，共通報二百多件災情，其中以路樹傾倒、停電最多，累計停電戶數達九．七萬戶，十八人因風災就醫，所幸無大礙。

    雲林災情以路樹傾倒最多，斗南到古坑的縣道一五八甲線兩側芒果樹多棵傾倒、斗六雲科大龍潭路芒果樹倒塌壓到停在路旁機車、台大醫院雲林分院急診室前有棵樹木傾倒壓住救護車、古坑麻園村一棵百年老榕樹不敵強風連根拔起傾倒。

    因強風把電桿吹斷、電線吹落，造成多處停電，據台電統計，全縣累計有九．七萬戶停電，其中以古坑鄉最多有三萬多戶，台電雲林區處共動員三百多名人力及二百多輛車搶修，力拚晚上十一時前全部復電。

    衛生局統計，丹娜絲颱風縣內急救責任醫院收治風災病人有十八人，有多人是騎車外出自摔擦傷，其中一名八十多歲老翁因風大翻車到田裡，造成蜘蛛網膜下出血，傷勢較嚴重，另有兩人因家中停電需要氧氣。

    民政處指出，這次颱風預防性撤離一○五人，昨天下午已陸續返家。

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