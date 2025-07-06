「雲林拔釘」雲海大車掃 高雄民代虎尾助攻

雲林罷團展開雲海大車掃，立委賴瑞隆（前左二）等人前來助陣。（記者李文德攝）

2025/07/06 05:30

賴瑞隆、尹立助陣 呼籲7/26罷免丁學忠投同意票 別讓台灣成第二個香港

〔記者李文德、劉濱銓／綜合報導〕罷免選舉倒數，罷免國民黨立委丁學忠的公民團體「雲林拔釘」昨天展開「雲海大車掃」，更邀請高雄市立委賴瑞隆、We care高雄發起人尹立、高雄市議員黃彥毓等人，直搗丁的大本營「虎尾鎮」徒步拜票、車掃，呼籲民眾七月廿六日投下同意罷免票。

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批藍白立委配合中共 摧毀台灣民主

雲林罷團聯合罷免游顥、謝衣鳯、馬文君約五十名志工掃街拜票，賴瑞隆、尹立、高雄市議員黃彥毓和雲林縣議員林文彬，先進入虎尾德興市場徒步拜票再展開車掃，繞行虎尾鎮鬧區，最終在虎尾罷免總部舉行宣講會。

賴瑞隆表示，去年藍、白立委陸續通過爭議法案，明顯有北京的手伸進國會，傅崐萁等人配合中共，用國會力量要摧毀台灣民主，拜託民眾要出來投票，不要讓台灣成第二個香港；尹立說，唯有罷免不適任立委，台灣方能朝更好方向邁進。

發起寫「同意罷免」 拍照上傳社群

罷團發言人露西歸表示，七月十二日雲海大車掃將邀請立委黃捷，近來在親藍的臉書社團中也可看見留言聲援罷免，而反罷方找不到支持者出來投不同意票，日前罷免廣告看板在雲林被快速撤除，言論空間遭限，因此發起「千手挺罷免—舉起你的同意板」，民眾可用白紙、硬紙板等寫下「同意罷免、我要乾淨國會」文字，拍照上傳到網路社群。

丁學忠呼籲公民團體與相關人士，在行使民主權利的同時，也請尊重法治規範，十三日將在台西、北港成立反罷後援會，台西場將邀請立法院長韓國瑜助講。

罷馬游志工跨縣市支援 展現行動力

另外，南投罷免立委馬文君、游顥將在八月廿三日投票，南投罷團為感謝外縣市志工在連署時大力奧援，昨天也到雲林縣參與罷免立委丁學忠的「拔釘」行動車掃。

「去游除垢」、「All罷馬」罷團表示，此次行動不僅有南投志工響應，彰化罷團、嘉義志工團也一同加入，展現跨縣市罷免行動的高度共識與行動力；罷游志工石育民表示，罷團深知地方政治黑幕如何壓制民意，南投罷團透過行動從台灣中心走到雲林，要讓罷免支持者知道他們不是孤軍奮戰，並且告訴民眾，罷免是為了讓台灣的民主真正回到人民手中。

南投罷團為感謝外縣市志工在連署時大力奧援，特別到雲林縣參與罷免立委丁學忠的「拔釘」行動車掃。（「去游除垢」罷團提供）

罷免藍委丁學忠的罷團「雲林拔釘」昨展開雲海大車掃，立委賴瑞隆等人前來助陣。（雲林拔釘提供）

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