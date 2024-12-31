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    首頁　>　雲林縣

    財劃法修正 劉建國憂台大分院擴建延誤

    2024/12/31 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕財政收支劃分法（簡稱財劃法）修正案立法院廿日倉促三讀，引發各界譁然，立委劉建國昨批，全國人民看在眼裡，在野「只管收、不管出」，根本是有權卻不負責，未發包的台大雲林分院虎尾院二期擴建工程計畫恐因此延誤。他強調，不管如何將與中央溝通，絕對不能「斷炊」。

    劉建國指出，三千七百多億元要撥地方，但完全沒有談到在哪些面向要支出，顯然修法有權但不用負責，且後續有不少問題將隨之而來，會排擠到中央原本核定、匡列或要去執行的計畫，包話國防外交、衛生醫療將無一倖免。

    劉建國提到，尤其台大雲林分院虎尾院區第二期擴建工程，核定一一一億元，可以在雲林打造地方醫療中心，雲嘉嘉甚至南投縣急重症患者也可以就近看診，病床數將增至八○五床，醫療量能提升許多，醫事人力也將到位，不過在野要將三千多億刮走，現在無法評估超過百億工程經費會遲延多久，現在工程尚未發包，憂心會延誤計畫時程。

    劉建國強調，不管怎麼樣，都會努力不懈讓這筆預算不能不見，甚至要如期到位。現在也要想辦法看如何跟中央的相關單位做溝通，也不排除再拜託賴清德總統。

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