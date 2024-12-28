縣府減碳 公務車逐步改電動車

2024/12/28 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府完成縣府辦公大樓溫室氣體盤查，去年整年排碳量約二二四三公噸。縣府計畫處表示，根據排放熱點制定減碳具體措施，包括公務車改電動車、屋頂增設太陽能板等綠色能源及置換節能設備等。

雲林是農業大縣，面對氣候變遷所造成的極端氣候所首其衝，計畫處長李明岳指出，為配合二○五○淨零排放目標，展現縣府減碳節能的決心及行動力，在二○二一年成立「雲林縣政府因應氣候變遷專案辦公室」，整合跨局處資源制定整體減碳排放政策規畫方向，並推動淨零碳排的各項工作。

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李明岳說，雲林科技大學是縣府推動淨零永續重要夥伴，縣府運用雲科大建置「雲永續碳盤查雲端平台」彙整碳排相關活動數據及智慧量化溫室氣體排放量，找出排放熱點並研擬減碳策略及行動。

李明岳指出，縣府辦公大樓盤查結果，去年排碳量二二四三公噸，直接排放包括固定、移動式及逸散式排放源占總排放量四十％，燃油公務車就占三十％；間接排放如外購電力等占六十％，其中以外購電力為主占五七％。

李明岳表示，針對盤查結果未來將追蹤並制定精準減碳措施，包括公務車輛目前仍以燃油為主，未來逐步改為電動車，汰換辦公室老舊冷氣，在外購電力部分則落實建築能源管理系統、置換節能設備、增設綠色能源，如在頂樓屋頂建置太陽能板等。

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