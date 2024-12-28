中央補助3.5億 雲縣校園廁所翻新

溪洲國小廁所改建不分性別，但男生的小便斗都有門板。（記者黃淑莉攝）

2024/12/28 05:30

2019年至今169所學校完成改善 各校有特色 明亮、通風和排水暢通

〔記者黃淑莉／雲林報導〕教育部改善校園老舊廁所，雲林縣二○一九年至今獲中央補助約三．五億元，共計完成一六九所，另有十所正在施工中，預計明年可完工。教育處表示，新改建的廁所每校都有特色，採光明亮、通風好、排水系統暢通，師生及家長都認為學校廁所變超美。

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很多人對學校廁所的印象是有臭味、昏暗、馬桶堵塞，有的學生因此不敢上廁所。教育處指出，學校廁所多數是二、三十年前興建的老舊建築，常見問題是管線年久失修，排水系統常因水壓不夠造成馬桶堵塞，加上通風設計不佳及潮濕。

10所施工中 預計明年完工

教育處表示，教育部這幾針對校園老舊廁所辦理改建，包括管線及設備重新配置，內部環境改建，加強無障礙設施，這幾年改善學校廁所，規劃設計會配合學校特色、課程內容或地方文化等主題，及增加性別友善空間等。

教育處說，縣內老舊廁所改建各校以使用率高的廁所優先，改建順序從樓上到樓下，縣府二○一九年至今年向教育部爭取老舊廁所改建，擺脫學校廁所潮濕、臭味飄散等印象，截至今年核定補助一七九校共計三．五億元，去年最多有六十九校經費一．八億元，都已完工，今年補助十校共二三六五萬元，現正施工中。

溪洲國小 男生小便斗有門板

斗六溪洲國小去年改建完成，新廁所變明亮且不分性別，但男的小便斗都有門板，牆上懸掛一個盒子提供多元生理用品（衛生棉），另配合學校發展軟網運動，廁所新建兩間淋浴室，讓孩子練習後可以淋浴，還新建無障礙廁所，外牆馬賽克磁磚結合社區特色森巴鼓及學校軟網等圖樣。

另為建立學生優質的如廁文化，環保局與土庫馬光國小合辦公清掃學習活動，邀請「陸爸爸說演故事劇場」用生動有趣的故事，教導一至三年級學生，教導學童如何正確使用廁所，包括自己弄髒自己清、衛生紙不亂丟等。

斗六市溪洲國小廁所去年獲教育部補助改建，外牆馬賽克以學校的軟網、社區的森巴鼓為主題。（記者黃淑莉攝）

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