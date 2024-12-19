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    首頁　>　雲林縣

    虎尾糖廠百年煙囪震斷 文資身分列冊追蹤

    虎尾糖廠煙囪今年遭0403強震震毀頂部，民眾將其提報古蹟，盼給予文資身分保護。（資料照，記者黃淑莉攝）

    虎尾糖廠煙囪今年遭0403強震震毀頂部，民眾將其提報古蹟，盼給予文資身分保護。（資料照，記者黃淑莉攝）

    2024/12/19 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕虎尾糖廠製糖昨開工，期間可見糖廠煙囪吐出裊裊白煙、空氣中充滿蔗香，今年四月初地震，已停用超過廿年煙囪頂部遭震斷，不少民眾關心修復進度，甚至有人向縣府提報為古蹟，盼有身分保護。縣府文觀處表示，經追蹤審查會議，結論為「列冊追蹤」。

    虎尾糖廠有兩座煙囪，高四五公尺、直徑約五公尺，其中一座仍在運轉中，遭強震震毀的煙囪已停用廿三年，頂部約十五公尺遭震斷，虎尾糖廠表示，尚在運行的煙囪震後便立即針對其鏽蝕等問題修補，另斷裂煙囪日前已將頂部鐵鏽殘留部分磨平，現由結構技師進行安全結構評估中。

    不少民眾、文史工作者擔憂，曾躲過二戰美軍轟炸的煙囪，目前還不具「文資身分」，盼能給予身分保護其重要價值；文觀處說，今年四月有民眾提報為古蹟，五月辦理文化資產價值評估現勘暨列冊追蹤審查會議，結論為「列冊追蹤」，更建議以整體場區為範圍「聚落建築群」為未來登錄類別。

    文觀處指出，文化資產審議會本月十三日召開，決議「持續列冊追蹤」。有關煙囪部分，台糖公司也在會議中表示，現仍營運使用將朝向維持現況及加固補強處理。

    文資局表示，縣府已依法辦理相關程序，尊重審議結果，後續將繼續關注相關進度及適時提供各項協助。

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