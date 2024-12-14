西螺延平老街文化館 升級生態博物館

2024/12/14 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕西螺延平老街文化館升級為「西螺生態博物館」縣府昨頒發設立登記證書，館長何美慧表示，期許西螺生態博物館能豎立典範讓雲林文化藝術、文資保存、社區營造等方面得到啟發與推廣。

縣府文觀處長陳璧君指出，全縣廿鄉鎮市有廿多處文化館舍，西螺延平老街文化館是螺陽文教基金會與縣府協力在二○○三年將捷發乾記茶莊修復及活化再利，廿年來不只提供藝文展覽空間、人才培育、國際藝術交流場域，更透過多元多樣的創意資源延伸，結合產業、文化、藝術，營造人文藝術鄉鎮，共同創造西螺集體記憶。

請繼續往下閱讀...

陳璧君說，西螺延平老街是很有文化底蘊的場域，二○二二年縣府根據《博物館法》相關規定研究一套博物館申請流程，延平老街文化館率先響應，上月底文化部審查通過，符合博物館的五大項標準，包括典藏、研發、展示、教育推廣及公共空間，成為全縣第一家私立博物館，也是《博物館法》上路後全國第七家。

縣長麗善指出，西螺延平老街文化館升級生態博物館，樹立文化空間營運的良好典範，也提供好的展覽空間、生態教育學習環境，期盼未來有更多優質民間館舍加入，讓雲林的文化版圖更充實，文化事業推展更專業更多元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法