教部培育人才 整建雲科大棒球場

2024大專棒球聯賽參加隊伍開心與棒球國手及貴賓們合影。（記者黃淑莉攝）

2024/12/14 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕推動國內棒球運動的四級訓練，教育部、雲林科技大學斥資整建棒球場，教育部次長林騰蛟、棒球國手江國豪昨天應邀為大專棒球聯賽開球。林騰蚊指出，雲科大棒球場不僅提供學生更優質的運動環境，未來將成為學校與社區共同推動棒球發展的重要基地，培育更多優秀人才為國爭光。

雲科大棒球場原是簡易型棒壘球練習場，這次整建符合乙級聯賽標準球場，林騰蛟表示，世界棒球十二強賽台灣隊奪冠舉國歡騰，掀起棒球熱潮，大家關心國內人才培育，尤其雲林縣在國小、國中及高中對棒球運動推動及人才培訓努力多年，江國豪就是雲林所培養出來的優秀選手。

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林騰蛟指出，體育署長期以來透過相關經費及運動發展機制的資金挹注支持基層運動發展，這次教育部、雲科大共同斥資整修棒球場，不僅提升大學棒球運動設施與環境，未來也可作為各級學校學生聯賽的棒球比賽基地。

林騰蛟說，期待雲科大棒球場啟用後，帶動大專校院的棒球運動發展，同時結合在地球場，共同推進區域棒球運動普及，讓棒球能有更好發展，培育更多優秀選手在國際上為台灣爭光。

雲科大昨天同時也舉辦未來科技應用大樓剪綵及通學步道改善工程說明，校長楊能舒表示，未來科技應用大樓總經費五．八億元，未來是學校產學合作的重要基石，結合產學研大樓共同建構技術創新與人才培育的核心基地。

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