鋼棚罩7年 雲林縣定古蹟章寶宮盼快修復

章寶宮廟體已出現屋瓦滑落等問題，地方盼盡速修復。（記者李文德攝）

2024/12/14 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣定古蹟四湖鄉章寶宮已五十年，曾邀請國內已故彩繪巨匠陳壽彝彩繪，但廟體因屋瓦塌陷、漏水等問題，縣府二○一七年在廟體上蓋鋼棚保護建築後沒任何動作，當地民眾心繫進度，不捨廟宇「被籠罩」盼盡快修復。縣府文化觀光處表示，四月底送文化部修復工程補助計畫，文化部九月請縣府待年底中央地方創生計畫公布後，修正提案計畫，將盡速修改完成再送中央申請補助。

章寶宮奉祀天上聖母，建廟於一九七四年，廟方於一九七八年邀請陳壽彝針對廟體彩繪，從三川殿至正殿共一四○幅作品，是全國保留其作品數量第二多廟宇，在二○一六年獲縣府公告為縣定古蹟，極具文化價值。

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塌陷漏水 憂污損陳壽彝作品

章寶宮主委吳默深表示，雖有國寶大師加持，但廟體二○一三年起出現漏水、屋瓦滑落等情形，地方討論修復計畫，但因建築保護在即，七年前縣府先補助一九○萬於正殿上方加蓋鋼棚保護。

縣府在正殿上方蓋鋼棚保護

當地居民說，鐵皮屋籠罩廟宇將近十年，現在廟內木構件已受潮、朽壞裂開，有的梁柱也漸漸下凹，甚至因漏水導致國寶大師作品被雨水沖刷，損毀程度日益嚴重，不希望陳壽彝絕美的彩繪因此消失，盼望能夠得到修復，盡快讓廟宇「重建光明」。

中央地方創生計畫公布後 才能送案

縣府文觀處指出，二○二二年時，文化部補助一七六萬加上縣府自籌共兩百廿萬元進行細部規劃設計，今年四月再送給文化部修復工程補助計畫，文化部九月請縣府待年底中央地方創生計畫公布後，修正提案計畫，將配合進程盡快修改再送中央申請補助。

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