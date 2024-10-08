1.5萬件文物 朝天宮修復中心啟用

北港朝天宮「文物修復中心」保存著眾多廟方珍藏文物。（記者李文德攝）

2024/10/08 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕北港朝天宮典藏文物豐富，為維護珍貴文物，廟方設立國內首座宮廟自設的文物修復中心，昨正式揭牌啟用。廟方表示，雲科大文物修護研究與推廣中心師生進駐展開文物修護，首波將針對朝天宮三寶之首《天后昭應錄》修復。廟方表示，該中心將成為雲科大實習教室，除讓文物獲得妥善維護，也邁向新里程碑。

台灣媽祖信仰專家蔡相煇指出，《天后昭應錄》前身為《天妃顯靈錄》，將媽祖顯聖的事蹟記錄，最後記錄於清乾隆卅二年，據調查此書有三本，除了北港朝天宮有一本外，據傳中國廈門、美國也有，是台灣媽祖信仰最具代表性的史籍文錄。

為保存維護珍貴文物，廟方成立文物修復中心，是全國首座由民間自主成立的修復中心。朝天宮董事長蔡咏鍀及廟方董監事昨天一同揭牌啟用，雲科大文物修護研究與推廣中心主任林煥盛師生進駐協助修復。首波將針對《天后昭應錄》及廿一幅陳玉峰手繪法會掛軸進行修復。

蔡咏鍀表示，透過「文物醫生」們悉心修復，能讓各文物完好保存，此中心更有培養更多修復師、推動地方保存文物等四大目標，盼讓文物修復得以傳承、延續；蔡相煇認為，文物修復中心的成立是個里程碑。

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