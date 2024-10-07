雲林微冊角落閱讀外交 日本設8據點

雲林縣府2017年起成立「微冊角落」品牌，讓圖書館內藏書深入民眾生活周遭，迄今國內已有近300處據點。（記者李文德攝）

2024/10/07 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府二○一七年起與各店家合作推動「微冊角落」，讓公共圖書館舊書籍得以在各據點展示，讓閱讀文化深入社區，目前國內已有超過三百處據點分布九縣市，去年首次拓展至韓國釜山設置七處據點，今年到日本佐渡市設立八處據點，締造「閱讀外交」深化國際交流。

雲林縣政府每年會編列預算購置書籍，當新書送至公共圖書館後，舊書就變成「庫存」，為避免書籍在倉庫閒置，七年前推動「微冊角落」，起初與輕食餐廳、文化場館、獨立書店等縣內場域合作，以「一個書櫃，一個角落」特點，讓閱讀落實於生活，也達到書本永續循環。

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後來更擴及高雄、嘉義等縣市，全國逾三百處據點，去年首次跨海到韓國釜山設置七處據點，從圖書館提供三百多本舊書籍送到韓國。

文化觀光處長陳璧君說，上月底縣府到日本佐渡市拜會市長渡邊竜五，趁機舉辦海外擴點說明會，吸引複合式餐廳、觀光景點、民宿等八家業者有意願設點，「閱讀外交」再觸及第二個國家，海內外據點共增至三一八處。

陳璧君指出，雙十節當天，日方合作夥伴會到雲林參訪「微冊角落」的推展與交流，屆時再決定需要什麼樣的書籍送至日本，希望「微冊角落」閱讀品牌深耕雲林、台灣，更重要能邁出國際，也可以讓旅外的台灣人有機會閱讀家鄉的書籍。

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