口湖宜梧國中改公辦民營 家長支持

雲林縣府推動口湖鄉宜梧國中轉型為公辦民營實驗教育學校，舉辦公聽會後得到一致掌聲獲支持。（記者李文德攝）

2024/09/25 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣口湖鄉宜梧國中學區學生外流嚴重，一一三學年度國一新生只剩八人，地方擔憂學生數持續減少減班，學校恐難經營，盼能夠轉型。縣府推動宜梧國中轉型為「公辦民營實驗教育學校」，由誠致教育基金會提出KIST創新教育模式經營計畫，在公聽會上獲得出席家長一致拍手支持通過。一一四學年度起可望成為縣內第四所公辦民營實驗教育學校。

宜梧國中學區涵蓋梧南、梧北、成龍、水井、後厝、湖口、過港、台子等八個村落，學區學生文光、成龍國小及文光國小湖口分校的畢業生為主。一一三學年度起全校學生只剩三十八人。

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廿三日晚間的公聽會上，家長表示，對於學校未來成為公辦民營後，是否會影響學生權益，也好奇轉型後是否會有較優勢條件吸引外地學生就讀。最後公聽會以一致熱烈掌聲通過轉型計畫。

教育處長邱孝文表示，未來學校轉型後將為縣內第四所公辦民營實驗教育學校。

校長張碩玲表示，轉型後將維持公立學校校名、收費不變，並保留學區學生優先保障入學資格，再導入多元學習模式，學生權益不變。

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