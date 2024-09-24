雲林國際偶戲節26日開鑼 10/11嗨唱

雲林布袋戲館即日起展出偶戲節特展，以新興閣掌中劇團故事做為策展主軸，用「出外景」的概念展出劇團故事。（記者李文德攝）

2024/09/24 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林國際偶戲節今年以「超派偶宇宙」規劃，於九月廿六日至十月十三日舉辦，其中第十八屆金掌獎包括布袋戲、皮影戲、傀儡戲皆有團隊參加，另配合雙十煙火，十月十一日活動開幕式當天將邀請徐佳瑩、董事長樂團等大咖獻唱，歡迎全國鄉親到虎尾享受偶戲之美。

雲縣府文觀處表示，九月廿六至廿八日第六屆青年金掌獎、廿九日至十月三日第十八屆金掌獎，在虎尾同心公園登場，十月二至四日則在布袋戲館展開小金掌競賽。此外，布袋戲館即日起舉辦偶戲節特展，由新興閣掌中劇團與策展人邱俊達，以「出外景」概念配合劇團拿手戲碼，讓民眾了解新興閣背後故事。

文觀處長陳璧君表示，為配合雙十煙火活動，十月十一日起三天是偶戲節重頭戲，當天下午有千人踩街，晚間開幕式更是大咖雲集，日本演歌天后長山洋子、金曲歌后徐佳瑩、本土歌王蔡小虎、影視歌三棲男神鳳小岳獻唱，金曲樂團「董事長樂團」更將首度開唱偶戲節專屬主題曲。

縣長張麗善指出，開幕式後好戲不斷，在高鐵特定區還有「超派戲台」，日、韓、泰等國際偶戲團隊演出，包含手指偶劇、懸絲偶、車人形、巨型偶等各有特色。歡迎民眾觀賞雙十煙火後，不妨待在雲林一同感受偶戲之美。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法