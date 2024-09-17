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    首頁　>　雲林縣

    雲林27文資館舍 20日起推出42活動

    斗六太平老街的巴洛克風格獨具等色。（記者黃淑莉攝）

    斗六太平老街的巴洛克風格獨具等色。（記者黃淑莉攝）

    2024/09/17 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕九月第三週的週末為全國古蹟日，雲林縣府、斗六市公所將在九月廿至廿二日共同舉辦「解鎖斗六舊城～開啟拾光旅程」系列活動，透過信仰、工藝、飲食、生活等讓大家認識斗六文化歷史，同時全縣廿七處文資館舍也將開放，三天辦理四十二個相關活動，縣府歡迎大家一起來認識雲林的文化底蘊。

    斗六市長林聖爵指出，太平老街是斗六舊址的文化中心，走一趟像進時光隧道，可說是斗六最美的古蹟場址，從行啟館走到府前街、太平老街，可以看見斗六舊城區之美，此外還有許多小吃美食很出名，歡迎大家古蹟日來斗六逛逛吃美食。

    縣府文化觀光處長陳璧君表示，解鎖斗六舊城，從信仰、工藝、飲食、生活等四大面向，串連十家以上在地店家，從農餘造紙工藝、三代復古西裝、百年香藝文化、銀樓老屋翻新、在地小吃飲食等，將帶大家拜訪斗六獨特的收驚街、嫁妝街等巷弄，以走讀結合手作體驗，從不同角度探索斗六文化美學。

    陳璧君說，除了斗六舊城有系列古蹟日精彩活動，北港鎮公所、北港義民廟、西螺福興宮等文化資產所有權人提供古蹟音樂會、導覽走讀及彩繪拼圖等活動，連平時不對外開放的北港朝天宮文物館也配合全國古蹟日限定開放，總計廿七間文資館舍響應推出四十二個相關活動，有興趣民眾可上「慢遊雲林」臉書，縣府文化觀光處官網查詢。

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