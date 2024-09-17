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    首頁　>　雲林縣

    雲縣建請中央 綠能總量管制

    2024/09/17 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕針對近來綠能弊案、民眾反光電抗爭頻傳，雲縣府發函經濟部盼中央針對發電設施建置採總量管制，並擬定統一法規，昨天並邀請能源署、雲林地檢署等單位召開再生能源業務推動暨打擊綠能犯罪座談會。能源署副署長吳志偉表示，綠能是產業發展主要要素，針對地方意見後續會成立平台協助解決。

    能源署︰將成立平台協助解決

    昨天座談會由雲林縣長張麗善主持，她指出，雲林在整個國土計畫當中扮演舉足輕重角色，功能分區中農一、農二占雲林全部平原面積六十七％，另在能源政策上截至目前雲林太陽光電裝置容量為二．一四GW、發電量廿七．二八億度，高居全國前三名，雲林不是要摃中央，只是這段期間在能源政策、糧食安全當中，面臨土地分配上有一些矛盾。

    張麗善表示，她不反對綠能，更嚴厲譴責不法，但現有很多政策規範不明確，希望中央能擬訂一套標準審查流程及相關規範，不要讓地方政府面臨困難時窒礙難行。

    雲林縣府昨天向中央提出三點訴求，地方說明會應訂定完善之規定及程序、建議詳訂縣市政府審查項目及作業原則、重新考量及評估再生能源設施距離，以利地方推動綠能政策。

    吳志偉表示，昨天參與縣府座談，蒐集地方意見，後續會成立平台持續解決，針對縣府訴求及建議，相關細節涉及全國性法規，將建議納入工作小組會議持續討論。

    至於打擊綠能犯罪，雲林地檢署主任檢察官朱啟仁強調，綠能建設是國家重要建設，打擊綠能犯罪是無上限，確保國家綠能政策，雲林綠能犯罪確實較多件，盼透過案例檢討防止綠能犯罪發生。

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