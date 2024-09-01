褒忠1816號保安林命名 新厝仔崙最多

褒忠新厝仔社區發展協會主動發起保安林命名活動，民眾搶著寫下自己屬意的名字。（記者李文德攝）

2024/09/01 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕全國有五二三處保安林大部分都只有編號，近幾年林業保育署推動命名，雲林縣褒忠鄉新厝仔社區發展協會昨天主動發起，將當地編號一八一六號保安林命名，林保署南投分署表示，將在年底前公布名稱。

第一八一六號保安林位於褒忠鄉新湖村，占地約三公頃，是防止飛砂危害，保護鄰近農耕地及提供休憩場地，於一九三七年編入，是當地好幾代人共同記憶，新厝仔社區理事長林忠賢表示，此處是大家孩提回憶，可以抓昆蟲、焢窯，期盼透過取名賦予意義。

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林忠賢指出，保安林所在處舊地名是「新厝仔崙」，鄉公所原要命名為「埔姜崙」，但此名並不是在此部落，居民們反對，決定自主發起命名活動，希望找回當地舊名，喚起大家對於地方的歷史價值，命名活動昨天保安林前舉行，每個人拿起筆不約而同寫上「新厝仔」或「新厝仔崙」。

林保署南投分署森林管理科長黃凱洛表示，第一八一六號命名活動以「新厝仔崙」最多，將和社區、公所與地方耆老進行最後討論，若無異議，預計年底前公告，並設置解說牌解釋保安林歷史。

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