張金鐘攜全家送愛家扶 14年捐逾百萬

經營氧氣行的張金鐘夫妻號召全家動員，迄今捐款已逾百萬。（記者李文德攝）

2024/08/14 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕經營氧氣行的張金鐘、杜素禎夫婦，自十四年前開始捐款幫助雲林家扶中心，除每年固定歲末寒冬捐款，更自設目標逐年增加金額，夫婦倆的善舉也成家中傳統，子女也跟著響應，如今一家捐助雲林家扶中心金額已突破百萬元。夫婦倆表示，會盡其所能繼續幫助家扶孩子，也要子女延續無私的愛。

為受傷父祈福 開啟行善助學

十四年前張金鐘父親意外跌倒受傷，情況不樂觀，他當時為祈求父親平安度過難關，遍尋方法，他的易經老師告訴他「要樂善布施，方能度過」，讓他開啟捐款行善之路。他與妻子杜素禎都是家扶委員，以所經營氧氣行名義，第一年先捐出兩萬元的歲末寒冬善款。

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每年累增善款 盼達10萬目標

「我們還訂定了行善目標。」張金鐘說，每年捐款的金額都必須比前一年增加，以每年增加兩千元為目標，去年的捐款金額已提高到四萬元，並希望有一天能夠達到每年捐十萬元的目標。

此外，夫妻倆更以家人名義每月捐贈三百元助養金，同時鼓勵子女跟隨行善腳步，甚至連孫子、孫女出生後，也不忘向他們叮嚀「要幫助社會弱勢」，沒想到「全家總動員」，大兒子、大女兒、二女兒還有孫子們都「相揪」捐款幫助家扶中心，善款總額現已突破百萬元。

以愛傳家 雲林家扶頒感謝狀

雲林家扶中心昨天頒發感謝狀，向張金鐘、杜素禎夫妻致謝，主委陳燦勳表示，感謝兩人多年來捐贈民生物資及善款，甚至帶動全家人動起來一起做公益；張金鐘表示，現在他已經六十七歲，要達到每年捐出十萬元可能要超過九十歲，他們會盡其所能做下去，也會提醒子女們要延續這份愛心。

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