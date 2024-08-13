斥資2億 雲林2100間教室換智慧黑板

雲林185所縣立學校裝智慧黑板，8日起縣府舉辦研習會。（記者李文德攝）

2024/08/13 05:30

逾5千名教師使用後 多給予好評 眼科醫師提醒注意螢幕亮度

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣府斥資逾兩億元，暑假起為一百八十五所縣立學校共二一○○間教室傳統黑板更換為水洗式智慧黑板。近日教育處安排五千多名老師參加研習，普遍受到好評，不過也有老師擔憂長期近距離接受電子產品恐傷眼睛。教育處表示，研習便提醒老師使用時間應適時；眼科醫師也提醒師生注意螢幕亮度，建議課堂結束後要讓眼球放鬆。

雲林縣政府自籌超過兩億元為縣立學校教室換水洗式智慧黑板，結合大型電容式觸控螢幕，兩側為水擦式黑板，還有音響設備等科技設備，九月開學可上路。如今智慧黑板皆安裝完成，縣府八日起安排五一○○位教師研習，讓老師快速適應操作模式。

有老師豎起拇指說，期待趕緊與小朋友進行多元的教學，可望多增加互動式教學，達到更佳的學習效果；但也有老師不免擔心地指出，因教學之需要近距離接觸智慧黑板，長時間在電子產品前是否會導致眼部傷害？

教育處表示，在教師研習階段會提醒老師使用智慧黑板時間應適時，不要長時間運用，可以搭配自己的專業，調配每一節課的節奏，讓學生也能夠發表甚至作答。

虎尾若瑟醫院眼科主治醫師吳孟儒則表示，師生長時間使用觸控螢幕時，需要注意保持適當距離，更要注意螢幕的亮度。使用電子產品的話建議不要超過卅分鐘，課堂結束後盡量走出戶外看看遠方景色，如果老師上課後眼睛感到疲勞時，也可以熱敷五分鐘，使眼球肌肉放鬆。

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