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五科A++ 斗六國中5生分享方法

斗六國中丁歆恩（前排右起）、施畯宸、余文綾、蔡又椉及陳泳華，與校長林吉城合照。（記者黃淑莉攝）

斗六國中丁歆恩（前排右起）、施畯宸、余文綾、蔡又椉及陳泳華，與校長林吉城合照。（記者黃淑莉攝）

2024/06/08 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國中教育會考成績昨出爐，雲林縣學生表現較去年亮眼，五科A++全縣有十七人，其中有三人作文也六級分滿分，另五Ａ以上有二三六人，值得一提斗六國中丁歆恩作文被選為全國範本之一。

十七名五科A++學生就讀學校，分別是正心中學二人、揚子中學一人、西螺東南國中二人、斗南高中一人、斗六國中五人、虎尾崇德國中二人、土庫國中一人、虎尾東仁國中一人、二崙國中一人、福智中學一人；五科A++且寫作六級分有三人，分別為斗六國中丁歆恩、施畯宸及揚子中學許宸維。

斗六國中校長林吉城指出，學校學生今年表現亮眼，五Ａ以上有四十四人，其中五科A++有五人，分別為丁歆恩、施畯宸、余文綾、陳泳華及蔡又椉（音同成），他們共同特點都是上課認真聽講、遇有問題找同學及老師討論、重複練習、多做試題、不熬夜，更重要有各自的紓壓方式。

丁歆恩、施畯宸分享說，每天晚上十點多就睡覺，遇有錯誤或不會的題目會立即解決，還是不懂就會請教老師、同學，還有要多做題目練習。丁歆恩紓壓方式是找比他厲害的弟弟下圍棋，或吹雙簧管、看電影；施畯宸則是騎腳踏車及看棒球比賽。

余文綾則是使用讀書軟體YPT紀錄自己讀書時間，同時限制使用其他App；陳泳華會針對重點複習，考前大量刷題，喜歡游泳、桌遊；蔡又椉則是利用寒暑假先預習，多複習及做題目，遇瓶頸找老師協助。

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