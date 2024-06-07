雲林放流魚苗 今年增遠海梭子蟹

今年還放流遠海梭子蟹苗。（台塑六輕管理部提供）

2024/06/07 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台塑企業、雲林區漁會昨在口湖萡子寮漁港放流四絲馬鮁（午仔）等高經濟魚種，並首次放流遠海梭子蟹，共計放流四十四萬多隻魚、蟹苗，希望能透過人工復育方式豐富海洋生態，並建立保育觀念。

六月八日為世界海洋日，台塑企業結合雲林區漁會連續十七年在六月間辦理魚苗放流，今年放流四絲馬鮁、黃臘鰺、黑鯛等高經濟價值魚種，有鑑於遠海梭子蟹（沙蠘）數量有減少現象，今年首次放流遠海梭子蟹，且為提高存活率，放流魚苗大於五公分。

雲林區漁會總幹事張傳育指出，因環境變遷、全球暖化等影響，加上沿海捕撈漁業盛行，許多海域面臨海洋生產力衰退窘境。

漁會與台塑企業啟動魚苗放流，盼透過人工復育方式提升漁業資源，魚苗放流近幾年看見成果，漁民回報漁獲量增加，且抓到以往極少見大型的四絲馬鮁即竹午魚。

台塑麥寮管理部副總經理蔡建樑指出，十七年累計放流八百多萬尾魚苗，並在漁類專家黃榮富建議下，因遠海梭子蟹數量減少，且中央公告每年八月至十二月禁止捕撈抱卵母蟹及體型小於八公分的遠海梭子蟹，今年特別增加放流遠海梭子蟹，希望能透過人工復育協助增加數量，讓漁業資源永續。

台塑企業與雲林區漁會在萡子寮漁港放流魚苗等。（台塑六輕管理部提供）

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