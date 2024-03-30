麥寮鄰近5鄉疾病篩檢 4/8起跑

台塑麥寮鄰近5鄉居民疾病預防篩檢今年4月8日在東勢鄉老人會起跑。（記者黃淑莉攝）

2024/03/30 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林長庚醫院、台塑企業、長庚科技大學共同辦理的麥寮鄰近五鄉居民疾病篩檢活動，今年將於四月八日在東勢鄉老人會起跑，共計有卅場，部分場次會與雲林縣衛生局辦理的四癌篩檢配合，衛生局長曾春美呼籲不曾參加篩檢的民眾踴躍出來做檢查。

台塑麥寮管理部副總蔡建樑指出，這項預防篩檢今年進入第七年，篩檢對象為雲林縣東勢、崙背、褒忠、四湖及彰化縣大城等五鄉居民，檢查項目包括肝炎、慢性阻塞性肺病、代謝症候群、腎功能等十七項。

長庚醫院健診中心主任林昱志指出，去年篩檢結果，五鄉民眾的C肝抗體陽性率十三％高於全國四．四％，肺功能異常率有卅六％，新陳代謝指標異常有四十七％，值得注意是脫水測試異常比率高達七十五％。

長庚科大護理學院長陳美燕說，五鄉民的脫水異常程度均偏高，可能與多數鄉民務農、飲水習慣有關，由於人長期身體處於脫水狀況會增加腦、心血管疾病風險，將加強教導民眾適度補充水份。

雲林長庚醫院長黃東榮表示，團隊每年針對篩檢異常民眾都有專人電話關懷、追蹤及提供相關衛教，另針對C肝及肝功能異常盛行的社區，安排醫師前往做腹部超音波，代謝症候群盛行高的社區，結合衛教師、營養師、物理治療師、呼吸治療師及健康促進團隊等，辦理預防及介入方案，成效都很不錯。

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