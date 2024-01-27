外移、出生率低 雲林人口數跌破66萬

雲林縣2年耗資6億元推出「雲林萬寶龍」計畫，獎勵生育，希望扭轉人口下滑趨勢。（記者鄭旭凱攝）

2024/01/27 05:30

縣府2年編列6億推獎勵生育計畫 並寄望台積電來設廠 增加工作機會 留住年輕人

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣總人口跌破六十六萬人，藍、綠陣營每逢選舉都會喊出「讓北漂遊子返鄉」就業，但人口外移情勢仍難以逆轉，縣府今、明兩年耗資六億元推出「雲林萬寶龍」計畫獎勵生育，成效有待驗證，民眾則期待台積電落腳雲林設廠，只有工作機會增加才有望一舉扭轉人口下滑趨勢。

麥寮、斗六及虎尾 工作多人口增

縣府民政處統計，一一一年底雲林縣總人口數為六十六萬四○九二人，一一二年底跌到六十五萬九四六八人，共減少四六二四人，不過部分鄉鎮市難得出現逆轉，廿個鄉鎮市中一一一年只有台塑六輕所在地麥寮人口唯一逆向成長，但去年除了麥寮鄉外，包括斗六市及虎尾鎮，分別增加三八一人及八十一人，麥寮則增加一七九人，人口仍然往工作機會多的人口密集區移動。

雲林縣總人口數下滑的主要原因是出生人數比死亡人數少，去年出生人數三二○六人，死亡人數達八一七一人，相差多達四九六五人。雖然前年總人口數較大前年減少六七四十一人，去年較前年減少四六二四人，減少的數量和幅度似乎趨於緩和，但前年人口大幅減少的原因應是受到COVID-19疫情影響。

民政處盼兩年增一萬名新生兒

縣府民政處副處長陳良駿表示，縣府今、明兩年耗資六億元鼓勵生育，推出「雲林萬寶龍」計畫，在今年龍年及明年小龍年的新生兒，前三胎每名新生兒可獲得六萬元，第四胎加碼至十三萬元，希望能讓這兩年雲林縣新生兒合計增加到一萬名，該計畫推出後，已有雲林旅外鄉親打算把戶籍遷回雲林縣。

雲林縣長張麗善則表示，雲林正積極由傳統農業縣朝「農工商科技城」方向發展，已擘劃九大產業園區，將引導合適的產業進駐雲林，希望能增加工作機會以留住年輕人，對於爭取台積電雲林設廠更是不遺餘力。

市民質疑補助能提高生育意願

李姓斗六市民則認為，生育補助大幅提高確實對中產家庭有幫助，但能否因此提高生孩子的意願，恐怕還有待驗證，雲林要扭轉人口數持續下滑的勢趨並不容易，每次選舉時藍、綠候選人口號都喊得非常響亮，說要讓人口恢復成長、讓年輕人能回到家鄉就業同時照顧父母，但哪一次達成了？

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