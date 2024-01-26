人瑞、中度身障者健保費 雲林全額補助

雲林縣府針對65歲以上身心障礙者健保費補助加碼，預計今年7月實施。（記者黃淑莉攝）

2024/01/26 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府昨天宣布全縣六十五歲以上身心障礙者及百歲人瑞的健保費縣府加碼補助，百歲人瑞及身心障礙中度全額補助、輕度補助提高到五十％，今年七月上路，預估有一萬八九五六人受惠，一年預算約需六五八二萬多元；縣長張麗善表示，藉此拋磚引玉盼中央支持、立委在國會提案，全島一命全國民眾都同享平等健康照顧權。

7月上路 約1.9萬人受惠

縣府社會處長林文志表示，目前老人健保自付額部分的補助各縣市不一，全國七十歲以上中低收入老人健保費由衛福部全額補助，六十五至六十九歲部分則由各縣市自行編列經費補助，六都方面六十五以上長者已全面補助，雖有排富但多數的一般戶老人都可獲得相關補助，其他縣市礙於財政問題無法補助。

張麗善指出，雲林為農業縣因地處偏遠、交通不便，民眾就醫成本比六都高出許多，調查也顯示，縣內有約八成身心障礙者每月均有醫藥費支出，且超過四成感到入不敷出，可見身心障礙朋友對醫療資源有高度需求及經濟壓力。

輕度身障者 補助提高至50%

張麗善表示，目前身心障礙重度、極重度由中央全額補助，中度中央補助五十％、輕度縣府補助廿五％，有鑑於此，縣府在財政高度允許之下，先針對六十五歲以上身心障礙者加碼補助健保費，包括輕度身心障礙者補助由廿五％提高至五十％，中度由五十％提高至全額補助，此外百歲人瑞也全額補助，配合健保署每半年一年的作業期程七月開始實施，一年約需六五八二萬元，今年半年要三千多萬元將由稅捐預算支出，明年起列入整體預算編列。

張麗善強調，健康權是基本人權之一，不應該因各縣市經濟或社會狀況而有嚴重的落差，雲林雖然財政不寬裕，祭出這樣的福利政策，希望中央能聽得見，也藉此拋磚引玉讓所有立委能在立法院提案，全島一命都能享有平等照顧。

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