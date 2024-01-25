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新冠疫情升溫 雲林長者打疫苗送滴雞精

雲林縣政府鼓勵六十五歲以上縣民施打新冠XBB.1.5疫苗，即送一盒滴雞精，送完為止。 （記者林旻臻攝）

雲林縣政府鼓勵六十五歲以上縣民施打新冠XBB.1.5疫苗，即送一盒滴雞精，送完為止。 （記者林旻臻攝）

2024/01/25 05:30

〔記者林旻臻／雲林報導〕近期COVID-19疫情升溫，疾管署評估春節將進入感染高峰期，雲林縣單月重症案例已超過百例，縣府鼓勵民眾踴躍施打新冠XBB.1.5疫苗，推出六十五歲以上打疫苗送滴雞精活動，期盼在月底前讓接種率達到十％目標，以提升群體免疫力。

打Novavax及莫德納疫苗 均送

衛生局指出，縣府與廿鄉鎮市衛生所及一二○家醫療院所合作，凡設籍雲林縣六十五歲以上，在雲林縣合約院所或接種站施打新冠XBB.1.5疫苗，包括Novavax、莫德納等，即送一盒（三入）滴雞精，活動即日起至送完為止，目前疫苗數量充足，民眾可登入雲林縣衛生局官網的「疫苗地圖」，查詢隨到隨打合約院所預約接種。

本月重症個案已逾百例

成大醫院斗六分院副院長何宗憲說，雲林縣COVID-19重症個案本月已超過一百例，疫情不容忽視，尤其五歲以下孩童併發症風險高，許多幼兒同時確診新冠及流感等病毒，若能及早接種疫苗預防，就可保護長輩、幼兒等高風險的族群。

台大雲林分院副院長洪健清說，民眾可能認為自己已感染過新冠病毒，有足夠抗體預防新的病毒感染，但接種疫苗約六至九個月抗體就會消失，每個人都有機會被感染，最近許多醫院接到急診個案，出現呼吸衰竭症狀，需要到加護病房醫療照護，對家屬及病人都是非常大的負擔。

家有長輩、幼童 應配合施打

縣衛生局長曾春美說，目前縣內六十五歲以上長者施打率約有十三．六％，雖然高於全國平均值，但希望有更多的長輩，尤其是抵抗力較弱、高風險長者一定要施打疫苗；六歲以上到六十四歲族群雖然抵抗力較好，但也可能將病毒帶回家，傳染給長輩或嬰幼兒，應配合政策施打疫苗，保護自己與家人。

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