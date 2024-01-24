徒步謝票最後一站 蘇治芬：感受雲林溫暖

民進黨籍立委蘇治芬（左二）徒步謝票抵達虎尾，嘉義縣長翁章梁（左三）及立委劉建國（左一）等人頂著冷風，在低溫中陪走。（記者黃淑莉攝）

2024/01/24 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕尋求三連霸失利，民進黨立委蘇治芬六天徒步謝票昨天抵達虎尾同心公園最後一站，雖遇入冬最強寒流來襲，包括嘉義縣長翁章梁、立委劉建國、多位民意代及上百名支持者陪走，蘇治芬說，她感受到溫暖，不覺得冷。

翁章梁、劉建國及百名支持者陪走

昨天陪走民眾逾百人，途經虎尾民族路雲林縣議長黃凱服務處時，黃凱與助理在路旁為大家加油，並遞上熱茶暖身，黃凱上前與蘇治芬握手為她加油，強調一起為台灣努力。

翁章梁指出，謝謝大家對民進黨的支持，也給年輕政治人物很好的示範，政治就是該如此，對的事該去做，沒有所謂輸贏，民進黨可以從黨外成長到現在就是不計較輸贏、堅持所呈現出來的力量，他昨天特別到雲林陪蘇治芬延續黨外精神走這一段路，也謝謝她長久以來對年輕政治人物的照顧。

劉建國說，蘇委員為雲林做的事不計其數，這幾天越來越多人陪她一起走在民主的路上、雲林的路上，因為這樣的溫暖她會越來越勇敢。

蘇治芬表示，人生選戰已打完，但憂慮雲林下一代在民主政治會走得艱辛，這幾天徒步越走越有力氣，也能自我調侃，這些都是正能量，對自己幫助很大，只有自己先站起來，才能感染周邊朋友重新走回正軌，走對的路、做對的事。

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