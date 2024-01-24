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虎科大研發自行車客製化 獲美業者青睞

2024美國國際消費性電子展（CES）展，現場專家騎乘自行車，體驗非圓形鏈盤與傳統鏈盤差異。（虎科大提供）

2024美國國際消費性電子展（CES）展，現場專家騎乘自行車，體驗非圓形鏈盤與傳統鏈盤差異。（虎科大提供）

2024/01/24 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾科技大學新創團隊皓準科技公司研發「自行車客製化非圓形鏈盤」，日前參加美國國際消費性電子展（CES）獲得青睞，除與美國大廠簽訂逾十份的試訂單和多方合作備忘錄，並獲前美國自行車國手力挺，為台灣新創科技邁入國際市場成功搶得敲門磚。

虎科大校長張信良表示，「自行車客製化非圓形鏈盤」是以科技導入運動生理學，可依每位使用者身高、手臂與腿部各關節的長度與受力差異，透過團隊開發系統，即時蒐集騎乘資訊，以客製化設計非圓形鏈盤，讓腳踏車騎乘更加省力，且能修正騎乘姿勢，並貼合使用者的騎乘特性，使騎乘效率最大化。

皓準科技執行長、虎科大智慧產業科技研發博士候選人王議弘說，去年皓準取得經濟部「創新研發國際合作策略推動計畫」，赴美國史丹佛大學移地訓練，這次參展重於「客製化」的開發設計，推廣個人化產品服務，也展現移地訓練品牌經營成果。

王議弘表示，經過與許多公司洽談，得到更多合作機會與後續會議，像是美國SpeedPro Orlando、Tyua Global INC、日本NHK Technologies與英國SportZed等公司，也獲前美國自行車國家選手John Novitsky力挺，將在美協助媒合自行車學者專家與皓準合作。

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