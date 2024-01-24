台3古坑綠隧段、台19雲林北港段 春節易壅塞

北港朝天宮新春期間每日湧入大量祈福人潮，單日都超過數十萬人次。（記者黃淑莉攝）

2024/01/24 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕交通部公路局昨天公布雲林地區春節疏運措施，針對台三線古坑綠色隧道段、台十九線北港段，因出遊、拜廟走春人潮多，易出現壅塞情況，規劃替代路線，另外，國道一號西螺交流道南向入口初一至初三、北上虎尾交流道北向入口初三至初五封閉，提醒用路人注意出門前做好規劃，掌握路況以免塞在車陣中。

警方規劃替代路線 避開車多時段

公路局雲嘉南區養護工程分局指出，今年春節有七天連假，國人習慣新春到廟宇祈福，北港朝天宮、武德宮都是香火鼎盛廟宇，春節期間單日湧入數十萬人次，台十九線七十K至七十一K往北港朝天宮路段易壅塞，預估車流尖峰時段在二月十日至十四日（大年初一至初五）每天上午十時至下午七時。

縣警局建議，前往朝天宮、武德宮可將車輛停靠在北港溪堤岸或鄰近停車場，再步行前往，過境車輛行駛台十九線北上車輛，可在七十四．八K處改走媽祖大橋，接文仁路、公園路及縣道一四五線；南下車輛可在台十九線右轉公園路走媽祖大橋。

至於古坑綠色隧道，因車多、停車位不足造成台三線古坑段雙向車流嚴重回堵，尖峰時段是二月十日十三日（初一至初四）每天下午三時至五時，提醒用路人避開該時段，或儘量搭乘公共運輸工具。

高公路中區養護工程分局表示，春節假期高速公路車流約平日一．五倍，為疏解車流，國道交通疏導措施有高乘載管制、部分匝道封閉及收費優惠等措施，其中雲林段部分，二月十日至十二日西螺交流道南向入口封閉；二月十二日至十四日虎尾交流道北向入口封閉。

民眾走春 上路前先查詢即時路況

雲嘉南區養護工程分局呼籲，民眾外出前可上交通部公路局網站、智慧化省道即時資訊服務網查詢即路路況，或下載幸福公路APP、撥打用路人服務專線0800-231035查詢路況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法