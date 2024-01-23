《雲林》春節遊雲林 消費滿500抽特斯拉

雲林縣在春節期間推出「龍耀雲騰」活動，串連廟宇、觀光工廠、商圈、文化館舍。（記者黃淑莉攝）

2024/01/23 05:30

來賞花燈、遊花海、拜廟 張泰山擔任年度觀光大使

〔記者黃淑莉／雲林報導〕春節七天連假，雲林推出「龍耀雲騰」迎新春系列活動，串連縣內宮廟、地方文化館舍、觀光工廠、商圈，可賞花燈、遊花海、拜廟祈福或是逛市集看表演，且自二月一日起，只要在雲林消費滿一百元即可登錄參加抽獎，累計達五百元，有機會抽中百萬元特斯拉，縣長張麗善邀請大家春節來雲林走春、祈福。

春節連續假訂房率突破7成

交通部觀光署統計，雲林去年觀光人次有一九七三萬人次，且今年春節連續假期訂房率突破七成，高居全國之冠，縣府乘勝追擊，聘請棒球界一哥張泰山擔任今年雲林縣觀光大使，期望透過張泰山助攻把雲林旅遊、農特產及美食都推廣到全台及國際。

昨天張泰山即與張麗善、縣府文觀處長陳璧君及多家觀光工廠、文化館舍代表，一起宣傳「龍耀雲騰」迎新春活動。陳璧君表示，新春季節限定遊程有北港燈會、草嶺石壁櫻花季、甜蜜蜜追五分車糖業文化路徑體驗。

集滿館舍、宮廟戳章可獲福袋

陳璧君說，新春許多民眾習慣到廟宇祈福，雲林多家廟宇在春節期間湧現人潮，尤其北港朝天宮、武德宮人潮滿滿；另縣內各文化館舍、鄉鎮市公所及觀光工廠不打烊，在春節假期規劃精彩活動及表演，連假期間集滿文化館舍六個戳章，有機會獲得限量文創紀念福袋，另集滿五間宮廟章可到斗六火車站旅客服務中心領取福袋。

張麗善指出，為歡迎全國各地遊客來雲林旅遊、消費，縣府再推出「遊雲林抽百萬名車」活動，二月一日起只要在縣內消費滿百元的發票即可登錄，累計金額達五百元即有一組抽獎序號，有機會抽中特斯拉，消費越多中獎機率越大，新春活動相關內容、地點、時間及交通等詳細資訊，可上縣府官網或文化觀光處官網、慢遊雲林APP或臉書粉專查詢。

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