為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　雲林縣

《雲林》春節遊雲林 消費滿500抽特斯拉

雲林縣在春節期間推出「龍耀雲騰」活動，串連廟宇、觀光工廠、商圈、文化館舍。（記者黃淑莉攝）

雲林縣在春節期間推出「龍耀雲騰」活動，串連廟宇、觀光工廠、商圈、文化館舍。（記者黃淑莉攝）

2024/01/23 05:30

來賞花燈、遊花海、拜廟 張泰山擔任年度觀光大使

〔記者黃淑莉／雲林報導〕春節七天連假，雲林推出「龍耀雲騰」迎新春系列活動，串連縣內宮廟、地方文化館舍、觀光工廠、商圈，可賞花燈、遊花海、拜廟祈福或是逛市集看表演，且自二月一日起，只要在雲林消費滿一百元即可登錄參加抽獎，累計達五百元，有機會抽中百萬元特斯拉，縣長張麗善邀請大家春節來雲林走春、祈福。

春節連續假訂房率突破7成

交通部觀光署統計，雲林去年觀光人次有一九七三萬人次，且今年春節連續假期訂房率突破七成，高居全國之冠，縣府乘勝追擊，聘請棒球界一哥張泰山擔任今年雲林縣觀光大使，期望透過張泰山助攻把雲林旅遊、農特產及美食都推廣到全台及國際。

昨天張泰山即與張麗善、縣府文觀處長陳璧君及多家觀光工廠、文化館舍代表，一起宣傳「龍耀雲騰」迎新春活動。陳璧君表示，新春季節限定遊程有北港燈會、草嶺石壁櫻花季、甜蜜蜜追五分車糖業文化路徑體驗。

集滿館舍、宮廟戳章可獲福袋

陳璧君說，新春許多民眾習慣到廟宇祈福，雲林多家廟宇在春節期間湧現人潮，尤其北港朝天宮、武德宮人潮滿滿；另縣內各文化館舍、鄉鎮市公所及觀光工廠不打烊，在春節假期規劃精彩活動及表演，連假期間集滿文化館舍六個戳章，有機會獲得限量文創紀念福袋，另集滿五間宮廟章可到斗六火車站旅客服務中心領取福袋。

張麗善指出，為歡迎全國各地遊客來雲林旅遊、消費，縣府再推出「遊雲林抽百萬名車」活動，二月一日起只要在縣內消費滿百元的發票即可登錄，累計金額達五百元即有一組抽獎序號，有機會抽中特斯拉，消費越多中獎機率越大，新春活動相關內容、地點、時間及交通等詳細資訊，可上縣府官網或文化觀光處官網、慢遊雲林APP或臉書粉專查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

雲林縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播