寒流來襲 農作、畜禽、養殖物加強保溫

2024/01/21 05:30

〔記者林旻臻／雲林報導〕入冬後最強寒流從今日起影響台灣，雲林縣政府表示，氣象預報指出廿三、廿四日較空曠地區恐出現十度以下低溫，山區會有八度左右低溫，農作物、畜禽、養殖物可能因低溫受到傷害，請農漁民做好防寒工作。

農業處長魏勝德說，氣溫低於十度就可能會造成農作物損害，育苗場可在冷氣團來臨時利用塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期的秧苗，隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，已插秧的田區應抽取地下水，利用流動的地下水進行防寒。

果樹部分，魏勝德表示，迎風面可設置防風設施，酌量增施鉀肥或噴施硝酸鉀等含鉀量較高的葉面肥，鉀肥濃度為○．五％至一％，加強果園灌水、噴霧、覆蓋，並包裹樹幹或果實套袋；受害的花、果應立即疏除，並修剪寒害枝條與葉片；已達採收期者宜提早採收，尤其蓮霧、木瓜及柑橘等。

魏勝德指出，簡易塑膠布溫室請於四周加設防風塑膠布保溫，露地或網室栽培，除搭設塑膠布等加強防寒保護外，種苗苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，田間植株酌量增施鉀肥，以增加其耐寒力。

魏勝德說，養殖漁業則可於魚塭北側搭蓋防風棚、挖設越冬溝，強化防寒及加溫工作，並減少投餌及擾動塭水，確保水質；畜禽部分則要加強仔畜禽保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜舍溫溼度，保持環境通風。（相關新聞、圖文刊A1）

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