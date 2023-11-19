《聯合競總成立》賴清德力挺蘇治芬、劉建國 萬人喊凍蒜

蘇治芬說，她有自信也有能力可以為雲林爭取更多建設，要和民眾一起向前一起拚雲林、挺台灣。（記者林旻臻攝）

2023/11/19 05:30

提出三大願景 推動台灣平衡發展、加速農業轉型升級和強化雲林醫療服務

〔記者黃淑莉、林旻臻／雲林報導〕民進黨總統參選人賴清德與雲林縣第一選區立委參選人蘇治芬、第二選區立委參選人劉建國在北港、斗六的競選總部昨天成立，兩場都吸引上萬名支持者到場力挺，現場凍蒜、加油聲不斷；賴清德懇請鄉親堅定意志，明年大選用選票支持民進黨及民進黨的候選人，再次讓全世界知道台灣人民熱愛民主，不受威脅、懷抱希望、勇敢向前。

賴清德指出，雲林人吃苦耐勞，不管下雨颳風都辛勤耕種，才不會讓台灣人餓肚子，維持社會安定，他深深表示敬意、感激，農業是國家根本，會照顧農民才是好政府，過去國民黨執政做不到的，蔡英文政府都努力做到，尤其推動三保一金，用制度保障農民生活。

賴：蔡政府推三保一金 保障農民

賴清德也提出未來的三大願景，第一推動台灣平衡發展，一個縣市向前走一百步，不如全部縣市一起攜手向前走，因此他將成立一個平台每個縣市一起走；第二加速農業轉型升級，支持更多年輕人返回雲林發展，同時照顧家裡長輩；第三強化雲林醫療服務，提供雲林鄉親從醫療到長期照顧完整服務。

蘇治芬籲用三張選票保護好台灣

蘇治芬表示，賴清德身為總統參選人，提出國家希望願景藍圖，清楚說明未來施政方向，這就是有能力的國家領導人，呼籲大家用三張選票保護好台灣，也懇請鄉親將蘇治芬留在地方，絕對加分，她有自信也有能力可以為雲林爭取更多建設，也早已和這片土地的生命綁在一起，要和民眾一起向前，一起拚雲林、挺台灣。

劉建國：賴將打造四代照顧政策

劉建國強調，蔡總統和賴清德都非常挺雲林，全國首座國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心、台大雲林分院虎尾院區二期工程都在進行中，完成後雲林將成為醫療照顧的重鎮，賴清德也宣布將跟隨蔡總統腳步，推出長照3.0，○至六歲國家一起養也要推出2.0，賴清德將打造老中青幼四代照顧政策，呼籲大家用選票肯定蔡英文，用選票支持賴清德，支持劉建國及民進黨。

2024總統大選

2024立委選舉

民進黨總統參選人賴清德（左二）、雲林第二選區（山線）立委參選人劉建國（右二）斗六聯合競選總部成立，與會者高喊凍蒜、加油。（劉建國競選總部提供）

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