雲縣辦山野教育活動 1600國中生參加

2023/11/16 05:30

〔記者林旻臻／雲林報導〕為讓學生親近家鄉草嶺地區天然美景，體驗山林之美，雲林縣政府規劃從昨日起至明年三月卅一日，舉辦一一二學年國中學生深入草嶺山野教育的免費活動，全縣有廿九校約一千六百位學生報名參加。

縣府教育處針對全縣國中學生規劃兩天一夜的深入草嶺山野教育活動，首日走訪雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角、木馬古道等景點，眺望壯闊風景、享受山林間的寧靜及芬多精的洗禮，並攀登小天梯、峭壁雄風，挑戰近乎垂直的岩壁測試膽量，夜宿華山教育農園並安排營火晚會，第二天為華山教育農園咖啡體驗課程及大地遊戲等。

縣長張麗善說，縣府盤整地方景點，除讓外地遊客造訪雲林，也要讓學子認識家鄉，進而熱愛、增加認同感，活動全程也導入童軍小隊、榮譽及徽章三大制度，培養學生愛山護林、環境永續的素養，涵養良善品德。

教育處長邱孝文強調，戶外教育不僅從參訪草嶺深度認識自己的家鄉，感受雲林山林之美，並以謙卑的心向大自然學習，進而在活動中學習人與環境如何良性互動，成為推動環境永續的尖兵。

樟湖生態國中小校長陳清圳指出，該活動培養人與土地間的關係，深化孩子對家鄉的認同，從在地出發走到國際，再回到故鄉這片土地，對雲林縣整體教育會是影響長久的活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法