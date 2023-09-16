為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　雲林縣

「台西海螺」破損 雲縣擬斥資修復

雲林台西鄉海埔新生地有一處海螺圓環，是在地重要景觀地標。（記者林旻臻攝）

雲林台西鄉海埔新生地有一處海螺圓環，是在地重要景觀地標。（記者林旻臻攝）

2023/09/16 05:30

矗立海園30年造型浮雕毀壞 將規劃為產業園區 作為入口意象

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林縣台西鄉海埔新生地海螺圓環，是雲林沿海重要的景觀地標，因年久失修荒廢毀損，雲林縣政府表示，該處原為台西海園舊址，將規劃為產業園區，並編列預算整修海螺，作為產業園區入口意象。

一九八九年雲林縣政府與當時的省政府交通局，曾在台西挹注二億七千多萬元，構想結合沿海養殖漁業，打造兼具觀光、休憩的台西海園觀光園區，但欠缺長遠規劃，最後不了了之，縣府曾於二○一三年盼重啟海園生機，規劃作為生態園區，也未成功，大片土地荒廢至今。

台西智慧綠色產業園區審查中

雲林縣推動九大產業園區，其中包括「台西智慧綠色產業園區」，已列入行政院綠能專案平台加速審查中，園區面積約八一．四八公頃，產業產值估計六十億元，可容納廠商家數約五十家，預計可提供一千二百人就業機會，有效帶動地方經濟發展。

縣長張麗善表示，近年縣府積極思考如何活化台西，像是開發產業園區，規劃「雲林台六一幸福公路—台西五條港休息軸帶營造計畫」，串聯台西、四湖、麥寮等沿海鄉鎮景點，海螺作為台西地標，也必須整修。

規劃台六一幸福公路 整修地標

台西海螺興建於一九九二年，高十公尺、寬廿五公尺，造價高達一千萬元，球體外層佈滿藍、白色的馬賽克拼貼，牆面上還有螃蟹和魚群等浮雕，中心部位呈螺旋狀，矗立至今已有卅年，三年前地方曾動員社區志工、台西國中學生黏貼五千顆貝殼來修復，不過在長期風吹日曬下，逐漸斑駁破損。

城鄉發展處長林長造指出，台西海螺年久失修，內外陶片、瓷片，及螃蟹、魚類等造型浮雕都有毀壞情形，加上內部沒有排水系統，下大雨容易積水，台西鄉長李文來也陳情，圓環周遭圍欄老舊破損，將與相關局處共同合作整修。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

雲林縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播