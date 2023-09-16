「台西海螺」破損 雲縣擬斥資修復

雲林台西鄉海埔新生地有一處海螺圓環，是在地重要景觀地標。（記者林旻臻攝）

2023/09/16 05:30

矗立海園30年造型浮雕毀壞 將規劃為產業園區 作為入口意象

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林縣台西鄉海埔新生地海螺圓環，是雲林沿海重要的景觀地標，因年久失修荒廢毀損，雲林縣政府表示，該處原為台西海園舊址，將規劃為產業園區，並編列預算整修海螺，作為產業園區入口意象。

一九八九年雲林縣政府與當時的省政府交通局，曾在台西挹注二億七千多萬元，構想結合沿海養殖漁業，打造兼具觀光、休憩的台西海園觀光園區，但欠缺長遠規劃，最後不了了之，縣府曾於二○一三年盼重啟海園生機，規劃作為生態園區，也未成功，大片土地荒廢至今。

台西智慧綠色產業園區審查中

雲林縣推動九大產業園區，其中包括「台西智慧綠色產業園區」，已列入行政院綠能專案平台加速審查中，園區面積約八一．四八公頃，產業產值估計六十億元，可容納廠商家數約五十家，預計可提供一千二百人就業機會，有效帶動地方經濟發展。

縣長張麗善表示，近年縣府積極思考如何活化台西，像是開發產業園區，規劃「雲林台六一幸福公路—台西五條港休息軸帶營造計畫」，串聯台西、四湖、麥寮等沿海鄉鎮景點，海螺作為台西地標，也必須整修。

規劃台六一幸福公路 整修地標

台西海螺興建於一九九二年，高十公尺、寬廿五公尺，造價高達一千萬元，球體外層佈滿藍、白色的馬賽克拼貼，牆面上還有螃蟹和魚群等浮雕，中心部位呈螺旋狀，矗立至今已有卅年，三年前地方曾動員社區志工、台西國中學生黏貼五千顆貝殼來修復，不過在長期風吹日曬下，逐漸斑駁破損。

城鄉發展處長林長造指出，台西海螺年久失修，內外陶片、瓷片，及螃蟹、魚類等造型浮雕都有毀壞情形，加上內部沒有排水系統，下大雨容易積水，台西鄉長李文來也陳情，圓環周遭圍欄老舊破損，將與相關局處共同合作整修。

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