張榮味助郭拚連署 傳目標10萬份

2023/09/14 05:30

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕鴻海集團創辦人郭台銘參選總統，必須取得約廿九萬份連署，雲林藍營派系龍頭張榮味曾表示將力挺郭台銘連署，近來張派已透過部分能掌握的村里長展開連署，據傳雲縣為郭連署目標鎖定十萬份。

動員村里長 議員、農會暫無動靜

郭台銘參選總統，依總統副總統選罷法規定，連署門檻是最近一次總統選舉選舉人總數的一點五％，約廿九萬人，必須在十一月二日前提出，據傳，郭陣營為拉抬聲勢，目標訂為一百萬份，張榮味應允協助連署十萬份。外傳國民黨中央下令透過地方系統進行封鎖，禁止黨公職協助郭陣營連署，不過，張榮味雖為雲林藍營派系龍頭，但卻是無黨籍，對國民黨的封殺令不予理會，仍全力協助郭台銘進行連署。

八月十七日張榮味曾在台北號召雲林同鄉會後援會為郭台銘造勢，張榮味當時表示，如果郭宣布參選，他希望雲林人有情有義，在每個路口都設立郭台銘的連署處；八月廿五日張榮味到嘉義市出席主流民意造勢活動時更說，郭台銘已邀集柯文哲和侯友宜坐下來談，相信可以整合出一組會贏的人選來完成政黨輪替。

據了解，以張榮味為首的雲林張派近日已悄悄動員，張榮味信守承諾協助郭台銘進行連署，雲林縣的目標為十萬份，目前正透過村里長系統進行連署，至於張派所掌握的縣議員和農會系統目前仍無動靜；連署十萬份的目標能否達成，也成為地方關注焦點。

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