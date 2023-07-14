「疣胸琉璃蟻」山區橫行 硼酸餌劑可防治

雲林古坑、林內山區疣胸琉璃蟻肆虐，學校、住家的冷氣等家電遭入侵築巢，造成家電故障。（民眾提供）

2023/07/14 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑、林內山區近來紛傳疣胸琉璃蟻危害災情，學校、住家的冷氣等家電因螞蟻築巢故障，戶外的汽車也被入侵，居民不堪其擾，向公所、縣府求助。雲林縣動植物防疫所指出，疣胸琉璃蟻不會直接危害農作物，但對民眾生活造成困擾，噴藥會加速族群壯大，最有效的防治法是硼酸餌劑。

華南國小三台冷氣被築巢故障

古坑華南國小校長陳啟政指出，最近幾個月華南山區疣胸琉璃蟻肆虐，數量多到令人頭皮發麻，學校教室、辦公室及戶外到處可見整群螞蟻爬竄，甚至曾目睹整棵樹黃褐色樹幹因被成千上萬隻螞蟻占據變成黑色。

陳啟政表示，學校掛在教室外牆的冷氣機主機也變成疣胸琉璃蟻築巢據點，導致冷氣故障，請師傅來修理拆開主機板上密密麻麻的螞蟻，接續已有三台冷氣故障，每一台修理費要上萬元。

華南村民說，不只冷氣、只要放在屋外的家電都遭入侵，連停在屋外的汽車，門縫的塑膠條及擋風玻璃也難逃，有的還會爬到屋內天花板築巢，數量多到嚇人。

疑天熱巢穴受驚擾 四處築巢

古坑鄉長林慧如指出，公所近來接到山區村民及學校反映、求助，希望相關單位能找出有效防治方法。

雲林縣動植物防疫所表示，疣胸琉璃蟻是台灣本土蟻類，又叫「黑蟻」，四年前曾造成全台從北到南多縣市蟻害，這種螞蟻的特性是受驚嚇或聞到殺蟲劑氣味會四處逃竄築巢，今年大噴發原因可能與天氣炎熱，筍園、檳榔園的巢穴受到驚擾，往外大量築巢。

以硼酸、糖及水按比例調配防蟻

防疫所指出，民眾若發現家中有疣胸琉璃蟻，建議可用調配硼酸餌劑防治，硼酸、糖比例為三％、廿％，例如以一千ＣＣ水調配，硼砂要卅克、糖要二百克，硼酸餌劑防治需要一點時間才可奏效，民眾只要發現螞蟻蹤跡即可開始防治。

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