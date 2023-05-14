父失智子障礙 錢美伶樂觀面對逆境

錢美伶（中）堅忍刻苦照顧父親與兩名孩子，獲選模範母親。（記者詹士弘攝）

2023/05/14 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府慶祝母親節，提前表揚全縣廿八名模範母親及網路票選的三名兔Happy媽媽，其中由小天使發展協會推薦的模範母親錢美伶，兩個孩子分別罹患先天性成骨不全症及自閉症、思覺失調症，但她從未放棄教養責任，一肩扛起壓力，是「為母則強」最佳表現。

從未放棄教養照料責任 獲選雲縣模範母親

錢美伶與夫育有兩子，兩人都是身心障礙者，而錢父失智在安養院臥床近六年，錢美伶雖然承擔許多責任與壓力，但從未放棄教養兩名孩子及身為母親的責任，還要照料臥病的父親，蠟燭兩頭燒，堅忍刻苦的精神令人感佩。

錢美伶每天五點就起床，騎機車載孩子從西螺到斗六上下課，長子五歲前曾骨折三次，最嚴重一次，躺了四個月又復健半年才有力氣重新學習走路；四歲時發現結巴，需接受語言治療，一度找不到可就讀的幼兒園，透過小天使協會等單位才進入鎮南國小附幼讀書；次子是自閉症加思覺失調症，去年發現有幻聽，經定期服藥，並在學校師生陪伴下，目前有穩定的校園生活。

面對多重的難題及經濟緊迫，錢美伶遇到問題就積極面對，她陪伴長子持續閱讀，協助克服讀書障礙，有感於學歷不足，還一邊工作一邊在假日進修，完成二專及二技學業，樂觀看待逆境的精神，令人感佩。

網路票選 陳林雪珍、張麗華、李清月獲獎

雲林縣今年獲表揚的模範母親平均年齡約七十七歲，最年長的是林內鄉九十八歲的蔡張玉連，最年輕則是四十三歲的錢美伶，三名網路票選的媽媽分別由陳林雪珍獲得拚命三娘獎、張麗華獲得愛不停獎及李清月獲得優質獎，接受表揚的母親每個人都有感人的故事。

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