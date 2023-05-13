《雲林》洗衣精智慧補充站 年減239萬塑膠瓶

2023/05/13 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕配合政府淨零綠生活政策，台塑生醫推出「智慧補充站」，讓民眾自備瓶器裝填洗衣精、洗潔精，每站每月平均可少用六百個塑膠瓶，目前全國已有三百卅二台補充站，可年減碳五百噸、減少使用兩百卅九萬個塑膠瓶，雲林縣府前廣場昨天增設兩座智慧補充站。

台塑生醫董事長王瑞瑜說，台塑企業長期在個別專業領域落實節能減碳工作，台塑生醫則發展生技醫學、美容保養及清潔用品等事業，與人的生活最為息息相關，希望透過智慧補充站，翻轉傳統消費模式，鼓勵民眾回收瓶器、循環再利用，藉此減少一次性包裝，在日常生活中落實環保行動。

王瑞瑜表示，台塑生醫不到兩年已在全國建置三百卅二台智慧補充站，每年可減少一次性使用的塑膠瓶兩百卅九萬個，減碳五百噸，未來目標全台要設一千兩百台，換算每年可減少八百六十四萬支包裝瓶，累積高度相當於四千兩百五十二座台北一○一大樓，每年減碳量也達一千七百零六公噸，超過廿八座大安森林公園的碳吸收量。

縣長張麗善表示，今年是雲林縣「減碳生活行動年」，鼓勵民眾從日常生活改變並養成習慣，選擇較低碳生活方式，減少使用一次性容器就是好的開始，自備回收的空瓶來購買高品質清潔劑，既省荷包，也減塑，一舉數得。

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