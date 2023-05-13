為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    《雲林》洗衣精智慧補充站 年減239萬塑膠瓶

    2023/05/13 05:30

    〔記者詹士弘／雲林報導〕配合政府淨零綠生活政策，台塑生醫推出「智慧補充站」，讓民眾自備瓶器裝填洗衣精、洗潔精，每站每月平均可少用六百個塑膠瓶，目前全國已有三百卅二台補充站，可年減碳五百噸、減少使用兩百卅九萬個塑膠瓶，雲林縣府前廣場昨天增設兩座智慧補充站。

    台塑生醫董事長王瑞瑜說，台塑企業長期在個別專業領域落實節能減碳工作，台塑生醫則發展生技醫學、美容保養及清潔用品等事業，與人的生活最為息息相關，希望透過智慧補充站，翻轉傳統消費模式，鼓勵民眾回收瓶器、循環再利用，藉此減少一次性包裝，在日常生活中落實環保行動。

    王瑞瑜表示，台塑生醫不到兩年已在全國建置三百卅二台智慧補充站，每年可減少一次性使用的塑膠瓶兩百卅九萬個，減碳五百噸，未來目標全台要設一千兩百台，換算每年可減少八百六十四萬支包裝瓶，累積高度相當於四千兩百五十二座台北一○一大樓，每年減碳量也達一千七百零六公噸，超過廿八座大安森林公園的碳吸收量。

    縣長張麗善表示，今年是雲林縣「減碳生活行動年」，鼓勵民眾從日常生活改變並養成習慣，選擇較低碳生活方式，減少使用一次性容器就是好的開始，自備回收的空瓶來購買高品質清潔劑，既省荷包，也減塑，一舉數得。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    雲林縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播